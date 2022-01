Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje trzech polskich turystów

czytaj dalej

W przypadku Pegasusa "fake newsem jest to, że mamy do czynienia z programem do totalnej inwigilacji" - mówił w "Kawie na ławę" doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz. Jak dodał, "żadnej totalnej inwigilacji nie było, ponieważ jest to system do inwigilacji punktowej". - Nie wywiniecie się od tego, to wam nie przejdzie bokiem - zwracał się do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy zaapelował do Polaków, by w sprawie Pegasusa "nie byli obojętni".