Ciało turysty w masywie Giewontu. Zwłoki leżały kilka tygodni

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. We wtorek na stronie gov.pl poinformowano o 3251 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. To najwyższy dobowy raport, jaki Ministerstwo Zdrowia opublikowało od 1 kwietnia, gdy kończyła się piąta fala epidemii. To także wzrost o 60 procent względem liczby zakażeń odnotowanej przed tygodniem. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,5 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.