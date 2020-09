Kłopoty Polaków na najwyższym szczycie Tatr, interwencja słowackich ratowników

W sobotę wieczorem 40-letni turysta z Polski zwrócił się o pomoc do ratowników Horskiej Zachrannej Służby (HZS). Według relacji słowackich ratowników Polacy podczas zejścia z Gerlachu zeszli ze szlaku. Jednego z nich spadające skały zraniły w nogę, uniemożliwiając kontynuowanie zejścia ze szczytu. Polacy nie mieli odpowiedniego ekwipunku, aby przeczekać noc i poprosili o pomoc. Ranny mężczyzna ze swoim towarzyszem oczekiwali na pomoc w żlebie. Na ratunek wyruszyło pięciu ratowników HZS, którzy po trudnej wspinaczce dotarli do Polaków. Akcja zakończyła się w niedzielę rano, gdy poszkodowani w asyście ratowników dotarli do Domu Śląskiego w Wielickiej Dolinie.