Trzech Polaków zginęło w Tatrach. Słowaccy ratownicy górscy: wybrali niewłaściwą trasę wspinaczkową

Kiedy trójka Polaków wspięła się na Przełączkę nad Kotłem, położoną na wysokości 2440 m n.p.m., po około 50 metrach trawersu na filarze skalnym ich ślad się urwał. Polacy spadli do żlebu i zatrzymali się około 300 metrów poniżej w tak zwanym Gerlachowskim Kotle.

Słowaccy ratownicy: przewodnik miał nieodpowiednie raki

Według słowackich ratowników grupa była związana jedną liną w odstępach około 7 metrów. Posiadali oni standardowy zimowy sprzęt wspinaczkowy, jednak przewodnik miał nieodpowiednie raki, jak na takie warunki. Jeden z mężczyzn posiadał uprawnienia przewodnika górskiego UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations), jednak to nie upoważnia do prowadzenia turystów w tereny wspinaczkowe, w tym na Gerlach.