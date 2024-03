Do wpisu dołączył fragment datowanego na 21 marca (czwartek) pisma do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czytamy w nim, że pełnomocnik biznesmena mec. Wojciech Nartowski w imieniu Obajtka zawiadamia "o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez nieustalonych funkcjonariuszy Centralnego Biuro Antykorupcyjnego".

W opublikowanym fragmencie zawiadomienia można przeczytać, że wśród oskarżeń znajduje się takie, iż "w okresie od lutego 2018 r. do końca czerwca 2018 r., działając jako funkcjonariusze publiczni, przekroczyli swoje uprawnienia i po uprzednim przełamaniu elektronicznych zabezpieczeń dostępu do gabinetu Prezesa Zarządu Orlen S.A. – Daniela Obajtka założyli w pomieszczeniu urządzenie podsłuchowe, czyniąc to bez wymaganych prawem zgód (...)".