Media publikują taśmy, które w ostatnich dwóch latach zarejestrował Tomasz Mraz - były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jedynie fragmenty, bo - jak podawał Onet - nagrań ma być łącznie około 50 godzin. Podsumowujemy dotychczasowe publikacje dotyczące taśm i afery Funduszu Sprawiedliwości.

Taśmy dotyczą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w przyznawaniu milionowych dotacji z tego funduszu, określanym jako "główny świadek" w sprawie, który "sypie ziobrystów". Zbigniew Ziobro i jego zaplecze z Suwerennej Polski przez lata kierowało resortem sprawiedliwości i samym Funduszem Sprawiedliwości.

Prokurator do wiceministra: na pewno odmówimy wszczęcia śledztwa

Dotychczas opublikowane fragmenty łączy postać Marcina Romanowskiego, ówczesnego wiceministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski Wojtek Jargiło/PAP

Pierwszy fragment opublikował portal Onet. Na nagraniu słychać, jak Romanowski w obecności Mraza z użyciem trybu głośnomówiącego dzwoni do prokuratora Jakuba Romelczyka, ówczesnego prokuratora regionalnego w Warszawie.

Rozmawiają o zawiadomieniu złożonym przez posła KO Witolda Zembaczyńskiego dotyczącym przeznaczenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji Ex Bono. Z przytoczonego przez Onet fragmentu wynika, że prokurator Romelczyk de facto przesądza, iż prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

"No wiesz, my na pewno odmówimy (wszczęcia śledztwa - red.), bo ja tu nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny "becep", czyli brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100 procent odmówione u nas, ale sąd śródmiejski orzeka, jak orzeka, i to już od dłuższego czasu" - mówi Romelczyk. Dalej Romanowski i Romelczyk ustalają, jak resort sprawiedliwości ma odpowiedzieć na pytania z prokuratury w tej sprawie.

Po wycieku tego nagrania minister sprawiedliwości Adam Bodnar zawiesił prokuratora Romelczyka.

Fragment ujawnionej rozmowy Romelczyka z Romanowskim TVN24

Fundacja Profeto. "Bańka do zwrotu", ale "trzeba w to brnąć"

Kolejne fragmenty nagrań opublikowała TVP INFO. Jedna z utrwalonych rozmów dotyczy dotacji dla fundacji Profeto i nieprawidłowego wydawania środków.

- Środki, które miały być wydane w grudniu, zostały wydane w grudniu, ale nie zostało zrealizowane to. Są przeniesienie płatności na drugi rok - to chyba jest bańka. Ta bańka powinna być do zwrotu (...) bo wydatkowali niezgodnie z umową - mówi Mraz. Romanowski uznaje jednak, że "trzeba w to brnąć", bo inaczej "będzie katastrofa".

- Jeszcze o tym nie wiemy, ale jak tam poleci lawina i jak tej lawiny się nie da zatrzymać to... Ja nie wiem co w kontekście dosypywania im kasy, czy to jest dobry pomysł. (...) Bo jeżeli to zacznie gdzieś wychodzić, zaczną być ataki medialne znowu na Profeto, to teraz będą mieć prawdziwe argumenty - przyznaje Mraz.

Tomasz Mraz z Marcinem Romanowskim o Fundacji Profeto. "Ta bańka powinna być do zwrotu"

Nagrania Tomasza Mraza potwierdzają wcześniejsze publikacje tvn24.pl dotyczące przekazania dotacji i kolejnych nieprawidłowości przy budowie centrum pomocy Fundacji Profeto, które opisaliśmy w lutym w tvn24.pl w materiale "Znikające miliony. Ani ksiądz, ani zakon się nie przyznają. To dla kogo te przelewy?".

O konkursie: "Da się to zrobić w jednym? To zróbmy"

Kolejny fragment, który pokazała telewizja publiczna dotyczy konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. - Kurczę, szef chce, żeby w piątek odpalić ten konkurs. Teraz pytanie. Recław, Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i Prawicowy Feminizm. Da się to zrobić w jednym? (...) To zróbmy - mówi wiceminister Romanowski.

Mraz wskazuje, że te projekty "pomiędzy sobą też się w umiarkowanym stopniu kleją". - Więc tak naprawdę zostaje nam zrobienie semiśmietniczka, tylko wieloletniego - mówi. Romanowski odpowiada, że "tylko trzeba narrację sprzedać jakąś".

Mraz mówi później też: - Może potrzebujemy listka figowego do tego konkursu. Właśnie może coś, do czego nikt się nie przyczepi, uzasadni cały ten konkurs i będziemy mieli taki główny punkt narracyjny.

Czego "nie pamiętać", jak "odwracać kota ogonem". Podwładne instruują Romanowskiego

Portal tvn24.pl dotarł do nagrań z dwóch spotkań, w których udział wzięli Tomasz Mraz, Marcin Romanowski, a także dwie urzędniczki kierujące Departamentem Funduszu Sprawiedliwości, które obecnie przebywają w areszcie - Urszula D. i Karolina K. Do spotkań doszło w lutym i marcu tego roku, czyli wtedy, kiedy specjalny zespół prokuratorów badał już nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Z rozmów wynika, jakich wątków najbardziej obawia się Romanowski. Byli podwładni instruują Romanowskiego, co i jak mówić, czego "nie pamiętać" i jak "odwracać kota ogonem" podczas ewentualnych przesłuchań.

"Ty nie wiesz o tym". Nowe taśmy Tomasza Mraza i Marcina Romanowskiego

W rozmowie pojawia się też wątek dotacji z Funduszu dla szpitala, w którym miało być operowane "pierwsze kolano RP", czyli prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak ustalił Onet szpital dostał w ciągu pięciu lat dotacje z Funduszu Sprawiedliwości sięgające niemal 18,5 miliona złotych.

Matecki u Romanowskiego. Narada w resorcie sprawiedliwości

Tvn24.pl opublikował też nagrania z narady, która odbyła się w resorcie sprawiedliwości. Poza Mrazem i Romanowskim wzięli w niej udział także Dariusz Matecki i Mateusz Wagemann. Do narady doszło w pierwszym kwartale 2022 roku.

Głównym tematem spotkania jest omówienie strategii, jak wytłumaczyć się z powiązań polityków wówczas Solidarnej Polski ze stowarzyszeniami, które wygrały konkursy z Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przestępczości. Chodzi o organizacje powiązane z Dariuszem Mateckim i Mateuszem Wagemannem - Stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia.

Politycy na nagraniu dyskutują też o podziale 15 mln zł, kończąc rozmowę stwierdzeniem "wyjdzie jak wyjdzie".

Taśmy Mraza. Matecki na spotkaniu u Romanowskiego TVN24

Wspólny pomysł Ziobry i Rydzyka. Romanowski: bezsensownie wydamy 300 tysięcy

Z kolei OKO.press dotarło do nagrania z rozmowy Tomasza Mraza i Marcina Romanowskiego z nieznanym z nazwiska wysłannikiem fundacji Lex Veritatis ojca Rydzyka. Do spotkania doszło w marcu 2022 roku.

Rozmowa dotyczyła planów przyznania w konkursie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zorganizowanie koncertu z udziałem zespołu Sound'n'Grace oraz Roksany Węgiel. Miał on być wspólnym pomysłem Zbigniewa Ziobry i ojca Tadeusza Rydzyka.

Jak wynika z zapisu rozmowy - zarówno przedstawiciele ministerstwa, jak i zakonnik byli do niego sceptycznie nastawieni. "Wydamy bezsensownie 300 tysięcy" - komentował propozycję Romanowski. Do ustalania, jak ma wyglądać wniosek o pieniądze doszło, gdy konkurs nie został jeszcze rozpisany.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: tvn24.pl