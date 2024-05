Zorganizowali grupę polityczną o znamionach przestępczej, na potężną skalę, jakiej jeszcze w Polsce nie było - tak sprawę związaną z Funduszem Sprawiedliwości komentowała w "Kropce nad i" w TVN24 Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. - Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska mają największy problem z tym, że to wyszło na jaw. Nie z tym, że to było nieetyczne, niemoralne, niesprawiedliwe wobec ofiar przestępstw - dodała Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.

Wcisło: Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przemocy, pomagał wygrać wybory

Sprawę komentowały w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Marta Wcisło, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego oraz Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, członkini KRS, która także kandyduje do europarlamentu.

Wcisło, odnosząc się do reakcji przedstawicieli PiS i Suwerennej Polski na kolejne nagrane taśmy, powiedziała, że to jest "chowanie głowy w piasek". - Ale nie schowają tej głowy w piasek - zaznaczyła.

Żukowska: to nie były prywatne pieniądze partii

Żukowska powiedziała, że "Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska mają największy problem z tym, że to wyszło na jaw". - Nie z tym, że to było nieetyczne, niemoralne, niesprawiedliwe wobec ofiar przestępstw, do których nie trafiały te pieniądze. (...), uważam, że oczywiście trzeba wspierać i Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, ale to były pieniądze z funduszu celowego - mówiła przedstawicielka Lewicy.

- To po pierwsze nie były pieniądze partii, to nie były prywatne pieniądze panów posłów. To były publiczne pieniądze, które miały być na konkretny cel, a one były wykorzystywane w kampanii wyborczej, po to, żeby budować swoje nazwisko, żeby pokazywać, że jest się dobrym panem, który po prostu przychodzi i wręcza czeki - dodała.