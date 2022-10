Tragedia w Tarnowie. Kobieta zgłaszała, że mąż stosował przemoc

Kobieta zgłaszała, że mąż stosował przemoc

Ciała znaleziono w piątek. Kilka dni wcześniej, w poniedziałek, Katarzyna O. złożyła wniosek o rozwód. We wrześniu wszczęto procedurę Niebieskiej Karty czyli nadzór nad rodziną, gdzie dochodzi do przemocy.

Paweł Klimek z policji w Tarnowie zapytany, co wydarzyło się od tego czasu, mówi, że dzielnicowa pojawiła się w miejscu zamieszkania. - Rozmawiała z kobietą, bo z mężczyzną nie było możliwości. Rozmawiała z nim tylko telefonicznie, bo go nie było w mieszkaniu. Były zgłoszone tak zwane grupy robocze, na której są rozwiązywane albo próbuje się rozwiązać problemy związane z przemocą, która występuje w rodzinie - dodaje.

Nie zastosowano nakazu natychmiastowej izolacji

- W dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że przemoc domowa to są sprawy, jak nieporozumienia rodzinne, że to są sprawy między małżonkami, że to są kłótnie. No nie, to jest zagrożenie i często śmiertelnie niebezpieczne - podkreśla psycholożka z Fundacji Feminoteka Katarzyna Nowakowska.