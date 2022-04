"Tłumaczył, że pomylił gaz z hamulcem". Wjechał w stację paliw, auto i dystrybutory stanęły w ogniu

Usłyszy zarzuty

Policja prowadzi czynności, które mają na celu zbadanie szczegółowego przebiegu zdarzenia. Kierowca po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty z art. 288 (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy), z co grozi do pięciu lat więzienia, oraz 178a (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego), za co grozi do dwóch lat.