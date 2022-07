"Zapomniał", że jest poszukiwany. Złożył zeznania i trafił do więzienia

czytaj dalej

Dom rodzinny Darii Steniukowej został zniszczony rosyjskim bombardowaniem Winnicy na dzień przed ślubem. W atmosferze żałoby, kobieta zdecydowała, by w jego gruzach wykonać swoją fotograficzną sesję ślubną. - Cały świat powinien to zobaczyć i wiedzieć, co robi Rosja. Rosja to państwo terrorystyczne - podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl.