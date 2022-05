Czterolatek chciał wyjść przez balkon na plac zabaw. Jego pijani rodzice spali

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 16 przy ulicy Wyspiańskiego w Tarnobrzegu (województwo podkarpackie). Jak informuje podkarpacka policja, czteroletni chłopiec wyszedł na balkon mieszkania na pierwszym piętrze, wszedł na pufę i wychylając się przez barierki prosił, by zabrać go na plac zabaw. Przechodząca obok kobieta wezwała policję.

"Ciocia weź mnie na plac zabaw, bo rodzice śpią pijani"

- W pewnym momencie, zaczął wspinać się po barierce i na jej widok poprosił: "ciocia weź mnie na plac zabaw, bo rodzice śpią pijani" - mówi podinspektor Marta Tabasz-Rygiel, oficer prasowa podkarpackiej policji. - Kobieta pobiegła pod balkon, na którym znajdowało się dziecko i starała się namówić go do powrotu do mieszkania. Obawiając się o dalszy los dziecka, postanowiła spróbować dostać się do mieszkania, w którym był chłopiec. Weszła do środka i sama zabrała dziecko - opisuje policjantka.