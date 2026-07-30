Polska "Naruszenie polskiej przestrzeni". Premier Donald Tusk reaguje Kuba Koprzywa |

Rzecznik wojewody lubelskiego o kraterze w miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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Premier Donald Tusk przekazał, że w czasie ataku Rosji na Ukrainę "doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej". Jak poinformował, zwołał w tej sprawie "zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb", które pracują na miejscu zdarzenia i przekazują szefowi rządu "systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach".

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026 Rozwiń

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier "jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej".

Premier @donaldtusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. https://t.co/WFFYEPzriC — Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 30, 2026 Rozwiń

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka informowała, że szef resortu Marcin Kierwiński również jest w drodze na Lubelszczyznę i weźmie udział w zwołanym przez Tuska posiedzeniu zespołu, lecz później usunęła wpis w tej sprawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz o "niezidentyfikowanym obiekcie" i działaniach wojska

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował komunikat wojska o tym, że w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej znalazł się "niezidentyfikowany obiekt", który "zanikł", a prawdopodobne miejsce jego upadku to teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

"Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń" - napisał. Podziękował Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych generałowi Ireneuszowi Nowakowi i "wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej".

"Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia" - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i @DowOperSZ, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej.… https://t.co/RssjKTKAec — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 30, 2026 Rozwiń

"Lej" w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia

Policja i straż pożarna poinformowały wcześniej o tym, że w okolicy Turobina i Tarnawy-Kolonii doszło do wybuchu. Policjanci znaleźli później "lej" na tym obszarze i "porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu".

Później wojsko przekazało, że w nocy w polskiej przestrzeni wykryto "niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim". Obiekt po sześciu minutach "zanikł" z systemów, a prawdopodobne miejsce jego upadku to teren niezabudowany w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Premier zmienia plany

Zapowiedziana wcześniej na czwartek przed południem wizyta premiera Donalda Tuska w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została odwołana - poinformowała rano kancelaria premiera. Premier, wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim, miał odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.