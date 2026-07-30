Polska Uderzenie pocisku na nagraniach z monitoringu. Potężny huk Kuba Koprzywa |

Moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu" w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło wideo: bilgoraj.com.pl Źródło zdj. gł.: Agnieszka / Kontakt 24

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Na nagraniu udostępnionym przez portal bilgoraj.com.pl słychać moment uderzenia w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Kamera monitoringu zarejestrowała błysk i głośny huk, który się rozległ.

Dostaliśmy też nagranie z monitoringu na Kontakt24. Huk słychać w 29 sekundzie filmu.

Wybuch w Lubelskim Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

Alarm i krater. Co się wydarzyło w nocy w Lublinie i Taranawie-Kolonii?

W czwartek w nocy w Lublinie i innych częściach województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe z powodu "informacji o prawdopodobnym uderzeniu z powietrza".

W miejscowości Tarnawa-Kolonia policja odkryła "krater". Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej znalazł się "niezidentyfikowany obiekt", który "zanikł", a prawdopodobne miejsce jego upadku to właśnie teren w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Na miejscu pracują służby. Premier Donald Tusk potwierdził, że spadł tam pocisk. Prawdopodobnie rosyjski.