W kuluarach

"Tarło, o którym mówi Hołownia, już ruszyło"

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia: ruszy całe to tarło, które zawsze rusza pod koniec kadencji
Źródło: TVN24
Były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia, którego partia właśnie się rozpadła na dwie części, w osobliwy sposób podsumował sytuację w polityce. W programie "W kuluarach" komentowali to prowadzący. A do kogo chce się "przykleić" sam Hołownia?

Wszystkie odcinki "W kuluarach" zobaczysz na TVN24+ >>>

Polska 2050 była w ostatnich dniach w centrum zainteresowania mediów. Po tygodniach wewnętrznych sporów część parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i stworzyła swój klub o nazwie Centrum.

Zobacz też: Pięć kluczowych pytań po rozłamie w Polsce 2050 >>>

Prowadzący program "W kuluarach" TVN24 zwrócili uwagę na szczególne słowa Szymona Hołowni, byłego lidera Polski 2050. Jak zachowuje się po rozpadzie swojej partii?

- Ruszy całe to tarło, które zawsze rusza pod koniec kadencji. Politycy zaczną się przymierzać, jak przedłużyć gatunek w następnej kadencji i wystąpić znowu w ławach sejmowych. Więc zacznie się badanie, kto ma ile procent, a z którego okręgu ma szansę wziąć. I w związku z powyższym myr myr i wszystkie te tańce godowe, które będziecie państwo obserwować - opisał w rozmowie z dziennikarzami były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050, Szymon Hołownia.

W programie "W Kuluarach" TVN24 Piotr Kraśko zwrócił uwagę na to, jak - jego zdaniem - Szymon Hołownia zmienił się po ponad dwóch latach w parlamencie.

- Nie wiem, jak można wypowiedzieć takie zdanie na korytarzu Sejmu, a potem pojechać na spotkanie z wyborcami i opowiadać, że my jesteśmy inni, nam naprawdę chodzi o Polskę, my chcemy zmieniać ją na lepsze. Dosyć tej polityki, jaką zdacie do tej pory, dosyć tych dwóch zwaśnionych stron, będzie inaczej - dziwił się Kraśko. - No, nie słyszałem tak miażdżącej samokrytyki, z której nie wiem, jak można pójść wrócić do tej pięknej opowieści o Polsce - podsumował.

Szymon Hołownia
Hołownia "jako pierwszy zdezerterował". "Zostawił nas, kiedy zaczęliśmy szorować po dnie"
"Kawa na ławę"
Polska 2050
Kilkudziesięciu działaczy Polski 2050 odchodzi z partii
Leo w "Newsie Michalskiego"
Co po rozpadzie Polski 2050? Leo o dalszych krokach

Adamek: to tarło już ruszyło

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska przypomniała, że były marszałek budował Klub Parlamentarny Polski 2050, przejmując na początku kadencji posłów. - Po prostu czerpał, zaciągał i przeciągał do siebie polityków - mówiła.

- Ja powiem więcej. To tarło, o którym mówi Szymon Hołownia, już ruszyło. Gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że w wykonaniu samego Szymona Hołowni, bo wiemy, że się spotyka w ostatnich dniach bardzo intensywnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No bo do kogoś się trzeba przykleić, z kimś stworzyć jakąś listę, która będzie miała szansę przekroczyć próg wyborczy - oceniła dziennikarka TVN24 Agata Adamek.

Jak dodała, jeszcze niedawno "była wielka ulga", że Trzecia Droga się rozpadła i nie trzeba współpracować. - No a teraz się okazuje, że jednak puka się do różnych drzwi, więc w ogóle zupełnie bez złośliwości stwierdzam tylko fakt - oznajmiła Adamek.

Szymon Hołownia jest obecnie jednym z wiceprzewodniczących w zarządzie partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Przewodniczącą została w styczniowych wyborach Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Niedługo potem ponad połowa posłów opuściła klub. Większość z nich, z Pauliną Hennig-Kloską na czele, zapowiedziała utworzenie swojego klubu o nazwie Centrum.

Zobacz cały program "W kuluarach", a w nim także o sytuacji w PiS oraz stanowisku ludzi prezydenta Nawrockiego w sprawie programu SAFE:

pc

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

