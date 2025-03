Szef MON: projekt Tarczy Wschód będzie wieloletni i dużo droższy

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie, że zagwarantowana kwota około 10 miliardów złotych na pewno nie będzie kwotą całkowitą. - Może być dużo więcej. Uważam, że jest to strategiczna inwestycja. Do roku 2028 przewiduje 10 miliardów złotych, plus pieniądze europejskie - powiedział. - Na 2028 roku się nie skończy, bo to nie jest tylko granica na północno-wschodniej części, ale musi się też rozciągnąć dużo dalej na południe, na całą wschodnią granicę Polski, więc projekt będzie wieloletni i dużo droższy. Musi być dużo większa inwestycja - dodał.