Rosjanie będą musieli użyć więcej zasobów militarnych, by cokolwiek ugrać na naszym terenie - ocenił w TVN24 podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, odnosząc się do projektu budowy "Tarczy Wschód". Jak zaznaczał, "każde umocnienie jest dobre wtedy, kiedy ma swoich obrońców".

"Rosjanie będą musieli użyć więcej zasobów militarnych, by cokolwiek ugrać"

- Na samym początku nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało i troszeczkę sceptycznie do tego podchodziłem, bo nie ma twierdzy albo muru, którego nie dałoby się przebić, ale biorąc pod uwagę doświadczenia wojenne w Ukrainie , umocnienia stały się kluczowe, jeżeli chodzi o powstrzymywanie agresji, przynajmniej w tym wymiarze, jaki Rosja uprawia w ramach prowadzenia działań bojowych - powiedział.

- "Tarcza Wschód" i fortyfikacje militarne mają przede wszystkim podnieść koszt (ewentualnej - red.) rosyjskiej agresji na nasz teren. Rosjanie będą musieli użyć więcej zasobów militarnych, by cokolwiek ugrać na naszym terenie - mówił gość TVN24. Jak dodał, "to też pozwoli nam łatwiej rozpoznać przygotowania rosyjskie, bo Rosja będzie potrzebowała więcej siły, żeby nam jakąkolwiek krzywdę wyrządzić".

"Każde umocnienie jest dobre wtedy, kiedy ma swoich obrońców"

- Drugi element to jest to, że musimy zbudować w tym pasie, który jest najbardziej zagrożony, odporność elementów infrastrukturalnych, cywilnych i wojskowych do tego, żebyśmy mogli tam utrzymywać odpowiednie siły i środki, by w dłuższym okresie przeciwstawiać się jakiejś projekcji agresji - podkreślał Korowaj.