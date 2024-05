W poniedziałek w Sztabie Generalnym odbędzie się prezentacja tego, jak ma wyglądać "Tarcza Wschód" - poinformował w piątek w Białymstoku premier Donald Tusk. Jak wskazał, "nasze argumenty stają się powoli taką oficjalną doktryną całej Unii Europejskiej".

Premier Donald Tusk poinformował w piątek w Białymstoku, że "w poniedziałek w Sztabie Generalnym odbędzie się dokładna prezentacja tego, jak ma wyglądać ufortyfikowana 'Tarcza Wschód'". - Kiedy tylko to ogłosiliśmy, zwrócili się do nas premierzy Litwy, Łotwy, Estonii. Z Finami jestem w stałym kontakcie, bo chcą, aby ta "Tarcza Wschód" była częścią tego europejskiego projektu - dodał.

- Wczoraj wysłałem do instytucji europejskich wspólny z premierem Grecji list, że musimy zacząć finansować jako Europa obronę powietrzną, a więc tę żelazną kopułę nad Polską i nad Europą. I po raz pierwszy odpowiedź jest jednoznacznie "na tak". Nie będzie już narodowych wyścigów, kto tam więcej zarobi, i kto więcej na własną rękę coś pokombinuje, tylko będzie to także polityka, strategia europejska i pieniądze ogólnoeuropejskie, żeby ta kopuła stała się faktem, a nie tylko marzeniem, by niebo nad Polską i nad Europą było naprawdę tak bezpieczne, jak jest na przykład nad Izraelem - powiedział Tusk.

- Tam, jak wiecie, to działa. A to jest bardzo drogie i bardzo skomplikowane, dlatego wymaga to pełnej koordynacji, wszystkich, bez wyjątku - dodał.

Premier stwierdził, że "liderzy patrzą na polski rząd tam w Europie". - I muszę powiedzieć, że nasze argumenty stają się powoli taką oficjalną doktryną całej Unii Europejskiej. Naprawdę to jest w tej chwili tak, że oni nas pytają: to jak ma być. Oni wiedzą, że my jesteśmy, niestety, przecież nie mówię z satysfakcją, ekspertami od tej sytuacji. Jesteśmy ekspertami od Ukrainy. Ekspertami od tego, co robi Rosja - powiedział.

- I my nie mamy iluzji, my nie mamy złudzeń, więc ja mogę wam to gwarantować, że te środki, które mają sprzyjać bezpieczeństwu Polski i Europy, one będą także pracować tutaj, na Podlasiu, na rzecz rozwoju gospodarki - dodał premier.

Donald Tusk PAP/Artur Reszko

Tusk: jesteśmy na dwóch niezwykłych, bezprecedensowych frontach

Premier dziękował mieszkańcom - Białegostoku i całego Podlasia oraz Warmii i Mazur - którzy mieszkają w miejscach przygranicznych za to, że wykazują "niezwykły hart ducha, choć konsekwencje wojny, napięć i brutalnych działań Łukaszenki na granicy i organizowana przez Rosję nielegalna migracja są odczuwalne najbardziej właśnie tutaj".

Podkreślał, że od mieszkańców tych terenów zależy, by cała Polska i w jakimś sensie cała Europa czuły się bezpiecznie.

- My przez tych kilka miesięcy jesteśmy na dwóch niezwykłych, bezprecedensowych w historii Polski ostatnich kilkudziesięciu lat frontach. Jeden to jest ten zewnętrzny - ten wprost wojenny, tam na Ukrainie. Ta nasza wschodnia granica też jest de facto frontem, to nie jest nasz wybór, to jest wybór Moskwy i Mińska, żeby uczynić z tej części Europy, tej części świata taki pas niepewności i ryzyk, czasami zbrodni. I dlatego to wymaga takiego niezwykłego przeżywania patriotyzmu, bo to coś nowego, a równocześnie przypomina nam stare i straszne rzeczy - powiedział Tusk.

Jak ocenił, "najstarsze pokolenia najbardziej odczuwają i najbardziej rozumieją, że z historią, jaka się dzieje na naszych oczach, nie można igrać".

Autorka/Autor:pp/tok

Źródło: TVN24, PAP