Podkreślił, że "to jest operacja strategiczna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej". - Liczę na współpracę wszystkich sił politycznych, wszystkich środowisk, wszystkich organów władzy. Liczę na też zaangażowanie i współpracę ze społecznością lokalną, ze wspólnotą samorządową. To jest miara naszej odpowiedzialności - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz o zadaniach "Tarczy Wschód"

"Tarcza Wschód". Kosiniak-Kamysz: wierzę, że cała Polska się zaangażuje

Tomczyk: będzie ustawa w celu przyspieszenia procesu inwestycyjnego

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział, że "w ciągu kilku kolejnych tygodni trafi do Sejmu" ustawa "o inwestycjach mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa". - To są inwestycje, które dotyczą zarówno jednostek wojskowych, lotnisk, ale też właśnie spraw, które wiążą się z granicą Rzeczypospolitej - powiedział Tomczyk.

Tomczyk wyjaśnił, że zapowiadana ustawa ma na celu "przyspieszenie procesu inwestycyjnego". - Mamy do czynienia dzisiaj w Wojsku Polskim z szeregiem absurdów, gdzie wykonanie prostej inwestycji budowlanej o wartości na przykład 30 tysięcy złotych trwa nawet pięć lat. (...) Ustawa, którą przygotowujemy, jest po to, żeby ten proces inwestycyjny skrócić przynajmniej o połowę - mówił wiceminister.

Tomczyk: chcemy, żeby ten projekt zakończył się do roku 2028

- Na początku kwietnia ruszyły prace w Ministerstwie Obrony Narodowej, w jednostkach, które zajmują się infrastrukturą wojskową. Został powołany też międzyresortowy roboczy zespół, który składa się z przedstawicieli MON-u, MSWiA, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Infrastruktury - tłumaczył wiceszef MON. Tomczyk mówił, że do zabezpieczenia jest około 700 kilometrów granicy, w tym 400 kilometrów granicy z Białorusią . - Chcemy, żeby ten projekt był realizowany niezwłocznie. Zacznie się jeszcze w tym roku (...). Chcemy, żeby ten projekt zakończył się do roku 2028. Szacowany koszt to około 10 miliardów złotych. Mówimy tu tylko o kosztach materiałowych. To jest naprawdę ogromna inwestycja w skali państwa, ale też w skali całego NATO. To jest dodatkowy bufor bezpieczeństwa, który dla wszystkich nas ma ogromne znaczenie - mówił wiceminister.

Generał Kukuła: zasadniczym celem jest odstraszenie przeciwnika

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła mówił, że "zasadniczym celem jest odstraszenie przeciwnika i niedopuszczenie do rozpoczęcia wojny, zniechęcenie go do niej". - Niemniej jeśli do niej (wojny - red.) dojdzie, naszym celem jest z punktu widzenia taktycznego wygranie bitwy granicznej. W tym celu niezbędne jest zapewnienie kontrmobilności, która ma po pierwsze zatrzymać przeciwnika (...) lub ewentualnie skanalizować jego ruch w taki sposób, aby wszedł w strefy taktycznych killboxów, czyli miejsc, w których będziemy go metodycznie wyniszczać - mówił generał Kukuła. Tłumaczył, że w tym celu należy zadbać o utworzenie "prostych rozwiązań", takich jak rowy przeciwczołgowe, jeże żelbetonowe, kamuflety do wysadzania w instalacjach mostowych. Generał wymieniał także "studzienkowanie dróg, pogłębianie rowów melioracyjnych i adaptację naturalnych warunków terenowych".