W poniedziałek komitet przyjął stanowisko kierowane do premiera Donalda Tuska , w którym zadeklarował chęć współpracy nad rozwiązaniami, które będą dotyczyły kwestii środowiskowych "Tarczy Wschód". "Chcemy zwrócić uwagę, że odpowiednie zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w rejonach przygranicznych niesie duży potencjał istotnego zabezpieczenia granicy państwa i zredukowania zagrożenia ze strony agresji o charakterze militarnym, przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet wzmocnieniu walorów środowiskowych i przyrodniczych tych terenów" - napisali naukowcy w stanowisku, które podpisał przewodniczący Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk, prof. Rafał Kowalczyk z IBS PAN w Białowieży.

"Tarcza Wschód" a ochrona środowiska

Naukowcy podkreślili, że np. działania na rzecz podnoszenia poziomu wód gruntowych, poszerzanie rozlewisk rzek, odtwarzanie mokradeł, czy zalesianie, mogą być istotną barierą na wypadek agresji militarnej. Dodano, że np. odpowiednie, bazujące na wiedzy z ochrony przyrody i obronności zarządzanie takimi obiektami, jak obiekt światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, "może przynieść podwójną korzyść". Ocenili, że podniesie to bezpieczeństwo i pomoże w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony bioróżnorodności. Wymienili np. wyłączenie z gospodarki leśnej części obszarów leśnych.

"Tarcza Wschód" i działania, których "należy unikać"

Prof. IBS PAN Michał Żmihorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, napisał w mediach społecznościowych, że aby zapowiadana "Tarcza Wschód" była faktycznym zabezpieczeniem granicy, musi wykorzystywać ukształtowanie środowiska, jego naturalną zmienność. Trzeba też wykorzystać jej budowę np. do odtwarzania lasów i terenów podmokłych.

"Podejście czysto inżynieryjne, ignorujące uwarunkowania naturalne, będzie - dosłownie i w przenośni - topieniem pieniędzy w błocie. Niestety już słyszymy w doniesieniach medialnych o pomysłach pogłębiania rowów melioracyjnych - właśnie takich działań należy unikać, by uwilgotnienie lasów i terenów nieleśnych w tym rejonie było wysokie i utrzymywało się możliwie długo, również w czasie lata" - zauważył Żmihorski we wpisie na Facebooku. Dodał, że właśnie bagna, miejsca gdzie jest dużo martwego drewna, trzcinowiska - jak to określił - "mogą być lepszym zabezpieczeniem niż konstrukcje inżynieryjne i betonowe przeszkody".