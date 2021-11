Tarcza antyrakietowa Aegis Ashore w Polsce. Jest data uruchomienia systemu

Tarcza antyrakietowa Aegis została pierwotnie zaprojektowana jako system okrętowy do śledzenia i niszczenia pocisków. Po odpowiedniej modernizacji został również wdrożony do użytku na lądzie, jako Aegis Ashore. Działa już na przykład w Deveselu w Rumunii. Placówka, która znajduje się tam pod kontrolą NATO, funkcjonuje od ponad pięciu lat.

Kontradmirał o budowie systemu Aegis Ashore w Polsce

- Moja część [zadania - przyp. red.], która polega na zainstalowaniu systemu broni Aegis, została opóźniona, ponieważ wciąż pracujemy nad konstrukcją wojskową z naszymi kontrahentami - powiedział kontradmirał Tom Druggan podczas dyskusji, jaka odbyła się w czwartek w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, odnosząc się do postępów prac w Polsce. - Jesteśmy w tyle, biorąc pod uwagę pierwotny harmonogram, nie ma co do tego wątpliwości - stwierdził. Dodał, że "dobrą wiadomością" jest "uzyskanie jakości oczekiwanej od obiektu, który ma istnieć od 50 do 75 lat".