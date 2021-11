Tarcza antyinflacyjna. Konferencja Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina

Morawiecki o fałszywych certyfikatach covidowych: To jest problem całej Europy. Kwitnie rynek fałszywych certyfikatów. To bardzo niebezpieczne zjawisko. Taka osoba naraża inne na zakażenie. Wydałem dodatkowe polecenia do Głównego Inspektora Saniteranego i ministra spraw wewnętrznych, by kontrolować ten proceder.