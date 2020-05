Związki wyznaniowe beneficjentami kolejnej tarczy. "Zabierać pracownikom, dawać biznesom kościelnym"

Sejmowa komisja finansów w nocy złożyła poprawki do rządowego projektu tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0. Posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek przekazała, że jedna z poprawek przewiduje dopłaty między innymi dla jednostek organizacyjnych kościoła i związków wyznaniowych.

W nocy z środy na czwartek na wznowionym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, posłowie zaproponowali szereg poprawek do rządowego projektu tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0.

Co przewidują poprawki?

Inna poprawka posła PiS dotyczyła między innymi umożliwienie outsourcingu w zakresie przenoszenia gwarancji kredytowych BGK na inne podmioty. Jak wskazał uzasadniając przyjęcie poprawki, chodzi o uproszczenie instrumentów faktoringowych, co ma odpowiadać na potrzeby rynku.

Podczas nocnego posiedzenia m.in. posłowie Lewicy zapowiedzieli zgłoszenie dalszych poprawek do projektu w czasie drugiego czytania. W środę, podczas pierwszej części prac komisji poprzedzającej przerwę, posłowie rozpatrzyli część rozwiązań zawartych w projekcie - dopłaty do odsetek kredytów dla firm oraz kwestie dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Posłowie wprowadzili też poprawki legislacyjne. Zmienili także tytuł ustawy na ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Do rządowego projektu do procedowanej tarczy 4.0, resort rozwoju wprowadził autopoprawkę, przewidującą, że jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie publiczne będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce.

Poprawka przewiduje dopłaty dla związków wyznaniowych

Projekt tarczy 4.0 przewiduje wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom (kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne).

W projekcie czytamy, że ma być to blisko 570 milionów złotych (295 milionów złotych w 2020 roku i 270 milionów złotych w 2021 roku). Według rządu powinno to wygenerować kredyty o wartości około 32 miliardów złotych. Projekt stanowi, że takie kredyty będą mogły być zawierane z bankami do końca 2020 roku.