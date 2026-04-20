Polska "To już nie jest walka pod dywanem". Kulisy tarć w PiS Filip Czekała

Napięta sytuacja w PiS. Będzie rozłam? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W programie "W kuluarach" dziennikarze TVN24 rozmawiali o tym, jak odbierane wewnątrz PiS jest powstanie stowarzyszenia Rozwój Plus.

Zdaniem Michała Tracza, jesteśmy w momencie kiedy na naszych oczach dochodzi do rozłamu w PiS. Świadczyć ma o tym reakcja Jarosława Kaczyńskiego, który mówił do członków stowarzyszenia "albo jesteście ze mną, albo jesteście przeciwko".

Morawiecki "buduje swoje zaplecze"

Politycy z grupy harcerzy, jak nazywani są stronnicy Morawieckiego, mówią w kuluarach, że to był ostatni moment, kiedy mogli zagrać va banque. - Jest półtora roku do wyborów, czyli jeszcze jest czas, żeby po pierwsze coś zbudować, po drugie - mówiąc brutalnie - żeby ludzie być może o tym zapomnieli. Po drugie - sondaże. Poparcie dla PiS-u leci na łeb na szyję, więc po prostu jest dużo łatwiej wskazywać na niedoskonałości tego, co robi Przemysław Czarnek - czyli pokazywać, że efektu Czarnka właściwie nie ma albo może, że jest odwrotny niż zamierzony - powiedział Bartłomiej Ślak.

Z informacji Mai Wójcikowskiej wynika, że były premier tworzy już lokalne struktury stowarzyszenia. - Wiemy, że Morawiecki jeździ, spotyka się, buduje jakieś swoje zaplecze - zdradziła.

Piotr Mueller, stronnik Morawieckiego, który dołączył do stowarzyszenia, przekonuje, że o rozłamie w PiS nie ma mowy. - Są jakieś osoby, które prezesowi Kaczyńskiemu opowiadają nieprawdziwe informacje na temat tej inicjatywy. I to jest największy problem. To znaczy, że po prostu ktoś przypisuje nam nieczyste intencje i z tego powodu są emocje - mówił. Zapytany czy ma na myśli ziobrystów - stronników byłego ministra, który uciekł na Węgry - odpowiedział "nie wiem kto".

"Są jakieś osoby, które prezesowi Kaczyńskiemu opowiadają nieprawdziwe informacje na temat tej inicjatywy" Źródło: TVN24

Jak powiedział Bartłomiej Ślak, kuluarowo wśród harcerzy padają nie tylko ziobryści z Patrykiem Jakim na czele, ale też Tobiasz Bocheński, jedna z głównych twarzy maślarzy - przeciwnej grupy w PiS - człowiek, który cieszy się dużym zaufaniem prezesa Kaczyńskiego. To on zamieścił długi komentarz pod postem Marcina Horały, w którym ostro zaatakował osoby tworzące stowarzyszenie.

"To już nie jest walka pod dywanem"

Jak przyznaje Maja Wójcikowska, wiele bardzo mocnych określeń pada w mediach społecznościowych. - To już nie jest walka pod dywanem, tylko to jest walka na wierzchu, otwarta walka frakcji. (...) Mam wrażenie, że to, co jest oficjalnym komunikatem, to jest zaprzeczenie tego, co dzieje się naprawdę - oceniła.

Wójcikowska przekazała przy tym, że od ludzi Mateusza Morawieckiego słyszała, że nie chcą rozbicia partii. - Marcin Horała mówił o jakimś namiocie, który pomieści wszystkich, o różnych skrzydłach. (...) Nawet nieoficjalnie tam nikt nie przyznaje, że idzie na jakikolwiek rozłam - potwierdza to Michał Tracz.

Inne sygnały dobiegają z kolei ze środowiska prezesa PiS. Maja Wójcikowska od bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego usłyszała, że harcerze "idą na rozpad". Jednocześnie dodała, że Mateusz Morawiecki z tego grona jest ostatnią osobą, która potencjalnie zostałaby wyrzucona z PiS.

OGLĄDAJ: W trakcie programu dostał maila. Kogo chcą odwołać ludzie Hennig-Kloski?