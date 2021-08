Talibowie przejmują władzę. Premier Morawiecki: polskie samoloty wojskowe lecą do Afganistanu

Polskie samoloty wojskowe lecą do Afganistanu - poinformował premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szef rządu dodał, że "odbędzie się specjalna narada w tej sprawie z odpowiednimi ministrami". Na pokładzie maszyn należących do polskich Sił Powietrznych ma zostać ewakuowanych z Kabulu około 100 osób.

Mateusz Morawiecki poinformował we wpisie w mediach społecznościowych we wtorek rano, że "polskie samoloty są w drodze do Afganistanu". "Sytuacja na miejscu jest dynamiczna i musimy stale analizować informacje, które do nas docierają od naszych służb" - podkreślił premier.