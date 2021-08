Talibowie przejmują władzę. MSZ: dwie obywatelki Polski wracają z Afganistanu

Na pokładzie samolotu z Afganistanu są już dwie polskie obywatelki. Według komunikatu resortu spraw zagranicznych "w najbliższych godzinach będą w bezpiecznym miejscu". Wcześniej premier Mateusz Morawiecki informował, że do Kabulu lecą polskie samoloty. Dodał, że "odbędzie się specjalna narada w tej sprawie z odpowiednimi ministrami". Łącznie ze stolicy Afganistanu ma być ewakuowanych około 100 osób.

MSZ: z Kabulu wylatują dwie obywatelki Polski

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz przekazał przed godziną 15, że "w tym momencie z Afganistanu wylatują dwie obywatelki Rzeczypospolitej". - Mamy nadzieję, że w najbliższych godzinach znajdą się już w bezpiecznym miejscu, z którego będą mogły przyjechać do Polski - dodał.

- Miejsc, które mogliśmy zaoferować, były trzy. Jedna osoba, jedna dziennikarka odmówiła wejścia na pokład samolotu z nieznanych mi przyczyn, natomiast w oczywisty sposób, kiedy wylądują tam także i polskie samoloty, będziemy starali się przekonać tę osobę do powrotu z tego niebezpiecznego w tym momencie miejsca - powiedział.

Polskie samoloty lecą do Afganistanu

Mateusz Morawiecki poinformował wcześniej we wpisie w mediach społecznościowych, że "polskie samoloty są w drodze do Afganistanu". "Sytuacja na miejscu jest dynamiczna i musimy stale analizować informacje, które do nas docierają od naszych służb" - podkreślił premier.