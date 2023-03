Tak zwana 14. emerytura na stałe? Borys: jeśli rząd szacuje, że stać go na to, poczekajmy, aż pokaże szczegóły

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w poniedziałek, że rząd planuje wprowadzenie 14. emerytury jako stałego corocznego świadczenia. "Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach rząd skieruje do Sejmu projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów" - czytamy w "DGP".

Przyznał, że "nie zna tego projektu" rządu, ale "zawsze bronił 13. i 14. emerytury". Przekonywał, że "wprowadzenie 14. emerytury jako stałego dodatku de facto oznacza trwałą kwotową waloryzację emerytur w Polsce". - Jeżeli rząd szacuje, że stać go na to, poczekajmy na szczegóły w tej sprawie - dodał.

Waloryzacja 500 plus? Borys: Ministerstwo Finansów musi policzyć

Szef PFR był też pytany, czy w Polsce "jest przestrzeń" do podwyższenia kwoty wypłacanej w ramach 500 plus. - Nic mi nie wiadomo o tym, by rząd planował waloryzację programu 500 plus. (...) Nie chcę spekulować, bo rząd nie przedstawił konkretnej propozycji - odpowiedział.