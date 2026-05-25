Tak wyglądała interwencja służb w mieszkaniu matki Karola Nawrockiego
W sobotę wieczorem służby po fałszywym zgłoszeniu siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które - jak podał szef MSWiA Marcin Kierwiński - należy do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Informację o wejściu do domu rodzinnego prezydenta przekazał też rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Stwierdził, że "służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania".
Jeszcze w nocy odbyła się pilna narada w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem szefów służb. W niedzielę rano miała miejsce odprawa rządu i przedstawicieli służb zwołania przez premiera Donalda Tuska. W poniedziałek szef BBN Bartosz Grodecki oświadczył, że prezydent Nawrocki oczekuje wyjaśnień ws. interwencji.
Interwencja w domu matki prezydenta. Od zgłoszenia do wejścia do mieszkania
Dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak wyjaśnił, jak wyglądała interwencja służb w Gdańsku.
- O godzinie 19.33 przez aplikację Alarm 112 ktoś wysyła SMS-a o treści "pożar w mieszkaniu, w środku są dzieci". To jest informacja, która musi postawić na nogi dyspozytora, który od razu zareagował - mówił Bartłomiej Ślak.
O 19.34 na miejsce już jechali policjanci, strażacy i załoga karetki.
- Straż pożarna stwierdziła, że nie widać oznak pożaru, kiedy zajrzała przez okno, ale nie ma też kontaktu z domownikami. Dzwoniono na domofon, ale tam nikt nie odpowiadał - relacjonował. Była godzina 19.42.
Kilka minut później na numer alarmowy dotarło kolejne zgłoszenie. - Kolejny SMS został wysłany przez aplikację Alarm 112. To była godzina 19.48, czyli 15 minut po pierwszym zgłoszeniu i to drugie zgłoszenie brzmiało już bardzo poważnie, ponieważ mówiło ono: w mieszkaniu jest człowiek, nie daje oznak życia - opisywał Ślak, pokazując wszystko na osi czasu na dużym ekranie.
Dziennikarz wyjaśnił, że wówczas to strażacy, a nie policjanci stwierdzili, że "trzeba wyłamać zamki i wejść do środka". - W środku zobaczyli, że nikogo nie ma. Okazało się, że obydwa alarmy były fałszywe. Natomiast pojawia się taka narracja mówiąca o tym, że to było wejście siłowe, że zostały zniszczone drzwi - mówił.
Dodał, że zamki zostały wyłamane, aby zapewnić wejście strażakom do mieszkania. Zrobili tyle, ile musieli, aby dostać się do środka - podkreślił, prezentując zdjęcia drzwi.
W sprawie fałszywych alarmów trwa śledztwo.