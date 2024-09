Tak wygląda powódź w Polsce z kosmosu

czytaj dalej

Fala powodziowa dotarła do Wrocławia. Całą noc wojsko, strażacy oraz mieszkańcy miasta umacniali wały przeciwpowodziowe. Po godzinie 7 rozpoczął się sztab kryzysowy z premierem Donaldem Tuskiem. Premier przestrzegł, że jest "zbyt wcześnie", by mówić o pokonaniu powodzi we Wrocławiu. - W gotowości do zbierania wody jest kanał Odra-Widawa - przekazała Joanna Kopczyńska, prezes Wód Polskich. Stan Odry w stacji pomiarowej Trestno na godzinę 7.30 wynosi 633 cm.