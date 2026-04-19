Jest 2 w nocy. Czekamy na śmierć

Agata Listoś-Kostrzewa
Agata Listoś-Kostrzewa
Szpital w Ciechanowie, wejście na SOR
Szpital w Ciechanowie, wejście na SOR
Źródło: TVN24
To jest najgorsza część naszej pracy. Przekazać rodzinie, że pacjent ma ciężkie schorzenie. Nie do przeżycia. Albo że już zmarł - mówi dr Ewa Romanik. Przez cały dzień obserwowaliśmy, jak się pracuje na szpitalnym oddziale ratunkowym.Artykuł dostępny w subskrypcji

Przez uchylone drzwi widać, jak klatka piersiowa unosi się nienaturalnie wysoko i opada. Słychać miarowy wdech i wydech. Szum maszyny wyznacza tempo. Korytarz cichnie. Wszyscy wracają do swoich kątów, a przed chwilą każdy jeszcze chciał biec, ratować, bronić tego życia, które upadło. Przez kolejne kilka godzin aparatura będzie uporczywie pikała. Nikt nie wie, czy potrwa to godzinę, sześć godzin czy kilka dni.

Czekamy, aż mózg wyczerpie rezerwy i zatrzyma serce.

Resuscytacja bez resuscytacji

Przez 24 godziny wszyscy są w gotowości, mimo że dyżur jest spokojny. Wystarczy jeden sygnał, żeby pozorna senność zmieniła się w kadry z sensacyjnego filmu. Sygnał karetki. Bieg korytarzem. Znaleziona leżąca. Areaktywna. Nie nawiązuje kontaktu. Nie reaguje na bodźce. Wiotka. Zupełnie nieprzytomna. Nie reaguje na ból. Ustabilizowanie stanu pacjentki. Lista badań. Czekanie. Nerwowe spoglądanie na monitor, czy już są wyniki. Czekanie. Zaglądanie do pacjentki. Powrót do monitora. Klikanie. Czekanie. Nadzieja.

Lekarka przy biurku przegląda blistry z lekami, które przywieziono razem z pacjentką. Próbuje znaleźć odpowiedź, dlaczego pacjentka upadła. - Źrenice jak zapałki - mówi zrezygnowany lekarz przy biurku obok. Lekarka dzwoni do rodziny. Leżała na podłodze. Obiad na stole nieruszony. Poranna kawa wypita. Może więc upadła po południu? Czy miała migotanie przedsionków? Nic nie wiadomo.

- Uuuuuuuu - mówi lekarz, spoglądając na tomograf, który wyświetlił się na pionowym ekranie. Lekarka nabiera w płuca dużo powietrza. - Wszystko - mówi on, jakby stawiał kropkę w rozmowie, której nie muszą toczyć. Patrzą w milczeniu.

Rozległe krwawienie do mózgu. Masa krwi. Przebiła się na drugą stronę. Półtorej półkuli. W podpajęczej też jest krew. Schorzenie śmiertelne.

Lekarka wychodzi na korytarz. W tym czasie pięć par rąk zdejmuje bluzkę tak delikatnie, jakby pacjentka była niemowlakiem. Ostrożnie podpina kroplówkę. Zakłada pieluchę. Poprawia ciało. Jeszcze nie wiedzą.

- Gdzie panią dajemy? - pyta pielęgniarka.

- Na resuscytację - odpowiada lekarka. - Ale bez resuscytacji - dodaje po chwili i wtedy wszystkie dłonie zatrzymują się na chwilę. Każdy spogląda na lekarkę w milczeniu. Kilka sekund pauzy. Wdech. Wydech. I łóżko jedzie do sali naprzeciwko gabinetu lekarzy.

dziennikarka "Czarno na białym"
Czytaj także:
imageTitle
Robot zmiażdżył człowieka. Ambicje Chin rosną
EUROSPORT
Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois
Burza uderzyła i odcięła miejscowość od świata
METEO
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
WARSZAWA
janos meksyk
Był jedną z najbardziej poszukiwanych osób w Europie. Wpadł w Meksyku
imageTitle
Słynna para po dziesięciu latach ogłosiła rozstanie
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
Udany start play-offów dla New York Knicks
Najnowsze
Opady w Polsce w niedzielę wieczorem
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
METEO
Oderwał się fragment muru
Zawaliła się część muru twierdzy w Chocimiu
Michał Hamburger, piłkarz, adwokat
Przed wojną pływali i grali w piłkę. "Rozpoznał go jakiś szpicel i został zastrzelony"
Rafał Kazimierczak
Siedziba Prawa i Sprawiedliwość w Warszawie
Tarcia w PiS i wieczorna seria wpisów. "Ty mówisz o jedności?"
Polska
imageTitle
Zabawna wpadka sędziego na MŚ. "Utknąłem w zeszłym tygodniu"
EUROSPORT
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
BIZNES
W uroczystym otwarciu mostu Kruunuvuori uczestniczyły tysiące mieszkańców Helsinek i turystów
Otworzyli najdłuższy most w kraju. Samochody nim nie pojadą
powstanie w getcie warszawskim
Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
Klaudia Kamieniarz
GettyImages-2263931073_1
Ósme wybory w ciągu pięciu lat. Nie wierzą w przełom
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Ulewy w Polsce. Tu opady mogą być szczególnie groźne
METEO
Ormuz – cieśnina
Iran znów blokuje cieśninę, zamach w Kijowie, oficjalne wyniki z Węgier
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Tragedia na słynnym torze
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w finale Pucharu Hiszpanii
EUROSPORT
18 min
pc
"Myślałam, że świat się nauczy, a historia się powtarza"
Rozmowy TVN24+
Burzowe chmury
Dziś prawie 20 stopni, możliwe burze
METEO
imageTitle
Lech popsuł święto Pogoni, ale o wynik drżał do końca
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Monachium. Emocje wzięły górę
EUROSPORT
Antyamerykańska demonstracja w Teheranie
Iran otrzymał od USA "nowe propozycje"
imageTitle
"Dyskryminacja" w kalendarzu na nowy sezon
EUROSPORT
imageTitle
Dzieliły ich sekundy. Kolejna katastrofa Kogutów
EUROSPORT
Castillo de san Salvador, Hawana, Kuba
Apetyt na "krokodyla". Trump otworzy nowy front?
Monika Winiarska
18 1925 fpf cl-0002
Afera Zondacrypto ma wątek na "być może komisję śledczą"
Polska
imageTitle
Górnik dogonił lidera
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica