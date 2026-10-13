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Pensje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie było pieniędzy, ale i tak im zapłacono

Jan Kunert
Jan Kunert
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak / PAP
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Sejm w budżecie na 2025 rok nie zaplanował ani złotówki na wynagrodzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo tego zdecydowana większość wynagrodzeń została wypłacona. W jaki sposób? Ujawnia to Najwyższa Izba Kontroli.Artykuł dostępny w subskrypcji

Jedną z odsłon toczącego się od lat politycznego sporu o Trybunał Konstytucyjny było pozbawienie go w budżecie na 2025 rok pieniędzy na sędziowskie pensje. Rządzący przekonywali wtedy, że organ działa bezprawnie. Opozycja alarmowała, że to "głodzenie Trybunału".

Dopiero teraz wyszło na jaw, jak kierownictwo TK poradziło sobie z tą blokadą pieniędzy. A poradziło, bo do sędziów trafiła znacząca większość należnego im wynagrodzenia. Sposób, w jaki to nastąpiło, opisała niedawno Najwyższa Izba Kontroli w analizie z wykonania budżetu przez Trybunał Konstytucyjny w 2025 roku.

Ekspert, z którym rozmawialiśmy, wykryty przez NIK schemat nazywa między innymi "kreatywną księgowością".

Batalia o Trybunał

Do owego schematu oraz ustaleń NIK wrócimy za chwilę. Najpierw jednak przypomnijmy krótko, skąd wziął się kryzys w Trybunale Konstytucyjnym.

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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyprawoKonstytucja RPBudżet państwaBogdan ŚwięczkowskiAndrzej Domański
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