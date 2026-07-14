Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak rosyjskie konta grają na polsko-ukraińskie podziały. Ujawniamy raport i pięć głównych narracji

|
Tak rosyjskie konta dzielą Polaków i Ukraińców
Czarnek mówi o "odradzającej się ideologii nazistowskiej na Ukrainie". Tego samego argumentu używał Putin
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od początku lipca konta powiązane z Rosją i Białorusią intensywnie szerzą w internecie treści, których celem jest polaryzacja w polsko-ukraińskich relacjach. Patryk Michalski z TVN24+ dotarł do najnowszego opracowania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK w tej sprawie. Raport, który pierwsi opisujemy, wskazuje na pięć głównych narracji rozpowszechnianych w sieci, grających na podziały między Warszawą a Kijowem.

Najnowsze opracowanie Ośrodka Analizy Dezinformacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, do którego dotarł autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, opisuje, w jaki sposób konta powiązane z Rosją i Białorusią od początku lipca powielały treści polaryzujące relacje polsko-ukraińskie. Analitycy wyszczególnili cztery główne tematy, które stały się pretekstem do powielania narracji mających antagonizować Kijów i Warszawę.

W raporcie czytamy o tym, że w okresie 1-13 lipca "zaobserwowano wzrost intensywności narracji dotyczących:

- decyzji Rady Najwyższej Ukrainy o przyjęciu projektu ustawy dotyczącego utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego;

- decyzji o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot;

- publikacji dokumentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji opisujących rzeź wołyńską

- wypowiedzi Kyryło Budanowa - szefa Biura Prezydenta Ukrainy".

Następnie analitycy NASK wskazali pięć "głównych narracji rozpowszechnianych w polskiej infosferze" w odniesieniu do głośnych tematów. Mają pogłębiać różnice w relacjach polsko-ukraińskich:

1. Przedstawianie Ukrainy jako państwa nazistowskiego, które nie szanuje polskiej historii i gloryfikuje postacie odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.

2. Przekonywanie, że pomoc wojskowa dla Ukrainy osłabia polskie zdolności obronne, a Ukraina nie zasługuje na wsparcie.

3. Zaznaczanie, że Rosja opublikowała tajne dokumenty dotyczące rzezi wołyńskiej, a Ukraina neguje fakty historyczne.

4. Twierdzenie, że Ukraina grozi Polsce.

5. Oskarżanie polskich władz, że relatywizują rzeź wołyńską.

Według opracowania to właśnie wokół czterech tematów i pięciu osi narracyjnych konta powiązane z Rosją i Białorusią działały na rzecz pogłębiania podziałów między Polską a Ukrainą.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Uwaga! Tak dzielą rosyjskie i białoruskie konta

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK w krótkich punktach rozwinął szerzone narracje i ich propagandowe cele:

NARRACJA 1: Ukraina to państwo nazistowskie, które nie szanuje polskiej historii

Prorosyjskie, a także rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe nagłaśniały decyzję Rady Najwyższej Ukrainy o przyjęciu ustawy dotyczącej utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego. W przekazach propagandowych decyzję tę przedstawiano jako dowód na dążenie władz Ukrainy do gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej.

Panteon ma powstać na terenie Ławry Peczerskiej - kompleksu sakralnego w Kijowie, jednego z najważniejszych miejsc prawosławia. Mają być w nim uhonorowane najważniejsze postacie z ukraińskiej historii.

NARRACJA 2: Pomoc wojskowa dla Ukrainy osłabia polskie zdolności obronne, a Ukraina nie zasługuje na wsparcie

Rosyjska propaganda nagłaśniała kontrowersje związane z przekazaniem Ukrainie pocisków przeciwlotniczych PAC-3 do systemów Patriot. W narracjach podkreślano, że decyzja miała zostać podjęta potajemnie przez polskie władze, a przekazany sprzęt przedstawiano jako kluczowy dla bezpieczeństwa państwa. W konsekwencji sugerowano, że Polska świadomie osłabia własne zdolności obronne, przedkładając wsparcie dla Ukrainy nad bezpieczeństwo swoich obywateli.

Szczegóły donacji przedstawił na początku lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy to, co możemy przekazać - zaznaczył. - Wszystkie donacje wynikają również bardzo często z sojuszniczych zobowiązań. Polska należy do grupy UDCG [Ukraine Defense Contact Group - red.], to są państwa koalicji wspierającej Ukrainę. (...) Więc pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem NATO-wskim - dodał.

NARRACJA 3: Rosja opublikowała tajne dokumenty dotyczące rzezi wołyńskiej, a Ukraina neguje fakty historyczne

W przypadku publikacji dokumentów dot. rzezi wołyńskiej przez FSB (5 lipca 2026 r.) kluczowy był mechanizm wykorzystania wcześniejszego ostrzeżenia strony ukraińskiej o ryzyku dezinformacji. 4 lipca 2026 r. szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji A. Kowalenko poinformował, że strona rosyjska planuje opublikować fałszywe materiały dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponieważ opublikowane materiały nie zostały powszechnie ocenione jako jednoznacznie fałszywe, przekazy wzmacniały tezę, że Kijów próbuje przedstawiać niewygodne fakty o Wołyniu jako rosyjską dezinformację.

Nieprawdziwe informacje o rzezi wołyńskiej szczegółowo analizowali dziennikarze Konkret24.

NARRACJA 4: Ukraina grozi Polsce

Prorosyjskie oraz rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe szeroko nagłaśniały wywiad udzielony przez szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kyryło. Budanowa, w którym stwierdził, że Polska przygotowuje działania o charakterze eskalacyjnym w związku z rocznicą Dnia Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej (11 lipca). Budanow podkreślił, że wszelkie działania podjęte przez Polskę spotkają się z odpowiedzią Ukrainy. Wypowiedź Budanowa została zinterpretowana jako bezpośrednie groźby pod adresem Polski.

NARRACJA 5: Polskie władze relatywizują rzeź wołyńską.

Powyższy wątek narracyjny dotyczył wystąpienia chargé d’affaires RP w Ukrainie Piotra Łukasiewicza podczas obchodów rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Ołyce. Prorosyjskie oraz rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe nagłaśniały fragment jego przemówienia, w którym, obok upamiętnienia Polaków zamordowanych na Wołyniu, wspomniał również o ukraińskich ofiarach przemocy ze strony państwa polskiego na terenach II Rzeczypospolitej przed wybuchem II wojny światowej oraz w czasie jej trwania. Wypowiedź dyplomaty została wykorzystana do zbudowania narracji o relatywizacji zbrodni wołyńskiej przez polskie władze.

- Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie - mówił Łukasiewicz. Zaznaczył też, że "to wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne".

- Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe i niegodne. Nie wynosimy na sztandary sprawców tamtej przemocy. Rozumiemy tylko okoliczności, w jakich ona się kształtowała - powiedział.

Analitycy NASK podkreślają, że celem powyższych narracji jest tworzenie spójnego ciągu przekazów antyukraińskich, wykorzystywanych do osłabiania społecznego poparcia dla współpracy Warszawa-Kijów.

Głównym kierunkiem działań informacyjnych prorosyjskich kanałów jest przedstawienie Ukrainy jako partnera niewiarygodnego, obciążonego polityką historyczną nieakceptowalną dla Polski.

Istotnym kierunkiem jest również delegitymizacja polskich instytucji oraz podważanie decyzji podejmowanych przez polskie władze dot. udzielania wsparcia militarnego dla Ukrainy.

W ostatnich dniach większość spośród wymienionych narracji była intensywnie powtarzana m.in. przez kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Pokazujemy to w odrębnym tekście "Czarnek rozbija bank putinowskiej narracji. Tak kandydat PiS na premiera powiela przekaz rosyjskich i białoruskich kont". Po część tez sięgali w ostatnich tygodniach również przedstawiciele Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale również m.in. przedstawiciele kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

"Wroga działalność FSB"

Szeroko zakrojona rosyjska akcja dezinformacyjna prowadzona w internecie jest faktem, której szczegóły ujawniono w poniedziałek w oświadczeniach Unii Europejskiej i NATO. Polskie MSZ w komunikacie podkreśla zadowolenie z oświadczeń potępiających wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni.

Unijne oświadczenie wprost wskazuje, że 16. Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji prowadzi szeroko zakrojoną wrogą działalność w cyberprzestrzeni wymierzoną w:

- struktury rządowe i dyplomatyczne państw UE;

- sektor obronny, energetyczny;

- przedsiębiorstwa z obszaru innowacji;

- instytucje badawczo-rozwojowe i edukacyjne.

Polski resort dyplomacji zaznaczył, że "w przeprowadzanie ataków Rosja angażuje zarówno służby wywiadowcze, cyberprzestępców, samozwańcze grupy haktywistyczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. System ten służy działaniom destrukcyjnym oraz operacjom wpływu ukierunkowanym na destabilizację struktur i procesów decyzyjnych państw UE i NATO".

"Przyjęli dowództwo Brauna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przyjęli dowództwo Brauna"

MSZ w oświadczeniu poparł decyzję Unii Europejskiej o przyjęciu - w odpowiedzi na wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni - środków ograniczających pod postacią cybersankcji. "Po raz pierwszy na tak szeroką skalę sankcje obejmują nie tylko osoby fizyczne, lecz także inne podmioty zaangażowane w prowadzenie wrogich operacji w cyberprzestrzeni. Są one reakcją na wrogie działania naruszające prawo międzynarodowe oraz obowiązujące normy i zasady" - zaznaczono.

- Widzimy, że narracje rosyjskie są ostro dopalane przez rosyjskie konta. Widać to w wielu krajach Unii Europejskiej i z drugiej strony w Ukrainie przeciwko Polsce - przyznaje nieoficjalnie jeden z dyplomatów. - Celem jest skłócenie wszystkich ze wszystkimi, rozchwianie emocji, a nawet doprowadzenie do wydarzeń niebezpiecznych - twierdzi drugi dyplomata. Obaj rozmówcy zwracają uwagę, że w przeszłości akcje dezinformacyjne mogły sygnalizować kolejne działania. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku było połączone z wielką akcją dezinformacyjną - dodaje nasz rozmówca.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Faktów"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćUkrainaWołodymyr ZełenskiWojna w Ukrainie
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Czytaj także:
imageTitle
Chicago czeka na debiut Lewandowskiego. "Gracz, jaki trafia się raz na pokolenie"
EUROSPORT
Donald Trump
Przekorny głos z Iranu. "Amerykański prezydent ma absolutną rację"
BIZNES
Wenezuela. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w budynku uszkodzonym przez trzęsienie ziemi w Caracas
Wydobywali zaginionych, schwytali terrorystę
Świat
Urząd Dzielnicy Ursynów
Na Ursynowie status quo. Radni KO murem za burmistrzem
WARSZAWA
Donald Tusk, Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 13 stycznia 2026
Pełczyńska-Nałęcz "dawno wypisała się z koalicji"
Polska
Przemysław Czarnek w Chełmie
Czarnek rozbija bank proputinowskiej narracji
Patryk Michalski
Jadłodzielnia na ulicy Zbożowej w Toruniu. Nie działa od kilku miesięcy
Pomysł połączył mieszkańców, ale zapał minął. Co dalej z jadłodzielniami?
Michał Malinowski
Burza z silnym deszczem
Gdzie jest burza? Tu grzmi od rana
METEO
GettyImages-2285916450
Czas na pierwszy hit w półfinale. Kiedy i o której mecz Francja - Hiszpania?
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump manipulował procesem
BIZNES
45 min
pap_20121126_04T
"Jej dom to był konserwatyzm na sterydach i to takich nielegalnych"
Kultura polityczna
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Średnio pięć tygodni na L4. Polska bliżej drugiego bieguna
BIZNES
Reklama Muzeum Sztuki Nowoczesnej na budynku przy Alejach Jerozolimskich
Reklama muzeum na zabytkowym budynku. "Popełniliśmy błąd"
WARSZAWA
Burza, chmury, deszcz
Burze i silny deszcz. Alarmy w 10 województwach
METEO
Karol Nawrocki
"Pokazanie drogi wyjścia". Oświadczenie sędziów
Polska
imageTitle
Wylądował! Lewandowski już w Chicago
EUROSPORT
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Apel Zełenskiego. "Sto miesięcznie"
Świat
Peter Magyar i Lech Wałęsa
Spotkanie w Budapeszcie. Wałęsa pokazał zdjęcia
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Spadł z 200 metrów w Tatrach. Nie żyje
Świat
pap_20260617_256
Trump zapowiada "strzał we frontowe drzwi"
Świat
Wulgarnie wyzywał dzieci w autobusie. Dlatego, że są z Ukrainy
Atak na ukraińskie dzieci, nie będzie ENA dla Ziobry, znany aktor nie żyje
To warto wiedzieć
Pożar klubu w Bangkoku, Tajlandia
"Nie było jak stamtąd wyjść". Płomienie buchały na kilka metrów
Świat
imageTitle
Osobliwa pamiątka z USA w rękach Haalanda
EUROSPORT
imageTitle
Są termin i miejsce pogrzebu Karola Stopy
EUROSPORT
imageTitle
Polak w składzie sędziowskim na półfinał
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy dzień Lewandowskiego w Chicago Fire bez tajemnic
EUROSPORT
imageTitle
Rob Dieperink nie żyje
EUROSPORT
Donald Trump
Agencja ONZ sprzeciwia się pomysłowi Trumpa
BIZNES
Crimea, Feodosia - Circa 2019
Brakuje paliwa, prądu, łączności i turystów. Pokłosie ataków Ukrainy
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Od strony prawnej ta decyzja była w dużym stopniu spodziewana"
FAKTY PO FAKTACH

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica