Polska Tak rosyjskie konta grają na polsko-ukraińskie podziały. Ujawniamy raport i pięć głównych narracji Patryk Michalski |

Czarnek mówi o "odradzającej się ideologii nazistowskiej na Ukrainie". Tego samego argumentu używał Putin Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Najnowsze opracowanie Ośrodka Analizy Dezinformacji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, do którego dotarł autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, opisuje, w jaki sposób konta powiązane z Rosją i Białorusią od początku lipca powielały treści polaryzujące relacje polsko-ukraińskie. Analitycy wyszczególnili cztery główne tematy, które stały się pretekstem do powielania narracji mających antagonizować Kijów i Warszawę.

W raporcie czytamy o tym, że w okresie 1-13 lipca "zaobserwowano wzrost intensywności narracji dotyczących:

- decyzji Rady Najwyższej Ukrainy o przyjęciu projektu ustawy dotyczącego utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego;

- decyzji o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot;

- publikacji dokumentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji opisujących rzeź wołyńską

- wypowiedzi Kyryło Budanowa - szefa Biura Prezydenta Ukrainy".

Następnie analitycy NASK wskazali pięć "głównych narracji rozpowszechnianych w polskiej infosferze" w odniesieniu do głośnych tematów. Mają pogłębiać różnice w relacjach polsko-ukraińskich:

1. Przedstawianie Ukrainy jako państwa nazistowskiego, które nie szanuje polskiej historii i gloryfikuje postacie odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.

2. Przekonywanie, że pomoc wojskowa dla Ukrainy osłabia polskie zdolności obronne, a Ukraina nie zasługuje na wsparcie.

3. Zaznaczanie, że Rosja opublikowała tajne dokumenty dotyczące rzezi wołyńskiej, a Ukraina neguje fakty historyczne.

4. Twierdzenie, że Ukraina grozi Polsce.

5. Oskarżanie polskich władz, że relatywizują rzeź wołyńską.

Według opracowania to właśnie wokół czterech tematów i pięciu osi narracyjnych konta powiązane z Rosją i Białorusią działały na rzecz pogłębiania podziałów między Polską a Ukrainą.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Uwaga! Tak dzielą rosyjskie i białoruskie konta

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK w krótkich punktach rozwinął szerzone narracje i ich propagandowe cele:

NARRACJA 1: Ukraina to państwo nazistowskie, które nie szanuje polskiej historii

Prorosyjskie, a także rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe nagłaśniały decyzję Rady Najwyższej Ukrainy o przyjęciu ustawy dotyczącej utworzenia Ukraińskiego Panteonu Narodowego. W przekazach propagandowych decyzję tę przedstawiano jako dowód na dążenie władz Ukrainy do gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej.

Panteon ma powstać na terenie Ławry Peczerskiej - kompleksu sakralnego w Kijowie, jednego z najważniejszych miejsc prawosławia. Mają być w nim uhonorowane najważniejsze postacie z ukraińskiej historii.

NARRACJA 2: Pomoc wojskowa dla Ukrainy osłabia polskie zdolności obronne, a Ukraina nie zasługuje na wsparcie

Rosyjska propaganda nagłaśniała kontrowersje związane z przekazaniem Ukrainie pocisków przeciwlotniczych PAC-3 do systemów Patriot. W narracjach podkreślano, że decyzja miała zostać podjęta potajemnie przez polskie władze, a przekazany sprzęt przedstawiano jako kluczowy dla bezpieczeństwa państwa. W konsekwencji sugerowano, że Polska świadomie osłabia własne zdolności obronne, przedkładając wsparcie dla Ukrainy nad bezpieczeństwo swoich obywateli.

Szczegóły donacji przedstawił na początku lipca szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy to, co możemy przekazać - zaznaczył. - Wszystkie donacje wynikają również bardzo często z sojuszniczych zobowiązań. Polska należy do grupy UDCG [Ukraine Defense Contact Group - red.], to są państwa koalicji wspierającej Ukrainę. (...) Więc pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem NATO-wskim - dodał.

NARRACJA 3: Rosja opublikowała tajne dokumenty dotyczące rzezi wołyńskiej, a Ukraina neguje fakty historyczne

W przypadku publikacji dokumentów dot. rzezi wołyńskiej przez FSB (5 lipca 2026 r.) kluczowy był mechanizm wykorzystania wcześniejszego ostrzeżenia strony ukraińskiej o ryzyku dezinformacji. 4 lipca 2026 r. szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji A. Kowalenko poinformował, że strona rosyjska planuje opublikować fałszywe materiały dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponieważ opublikowane materiały nie zostały powszechnie ocenione jako jednoznacznie fałszywe, przekazy wzmacniały tezę, że Kijów próbuje przedstawiać niewygodne fakty o Wołyniu jako rosyjską dezinformację.

Nieprawdziwe informacje o rzezi wołyńskiej szczegółowo analizowali dziennikarze Konkret24.

NARRACJA 4: Ukraina grozi Polsce

Prorosyjskie oraz rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe szeroko nagłaśniały wywiad udzielony przez szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kyryło. Budanowa, w którym stwierdził, że Polska przygotowuje działania o charakterze eskalacyjnym w związku z rocznicą Dnia Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej (11 lipca). Budanow podkreślił, że wszelkie działania podjęte przez Polskę spotkają się z odpowiedzią Ukrainy. Wypowiedź Budanowa została zinterpretowana jako bezpośrednie groźby pod adresem Polski.

NARRACJA 5: Polskie władze relatywizują rzeź wołyńską.

Powyższy wątek narracyjny dotyczył wystąpienia chargé d’affaires RP w Ukrainie Piotra Łukasiewicza podczas obchodów rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Ołyce. Prorosyjskie oraz rosyjskie i białoruskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe nagłaśniały fragment jego przemówienia, w którym, obok upamiętnienia Polaków zamordowanych na Wołyniu, wspomniał również o ukraińskich ofiarach przemocy ze strony państwa polskiego na terenach II Rzeczypospolitej przed wybuchem II wojny światowej oraz w czasie jej trwania. Wypowiedź dyplomaty została wykorzystana do zbudowania narracji o relatywizacji zbrodni wołyńskiej przez polskie władze.

- Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie - mówił Łukasiewicz. Zaznaczył też, że "to wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne".

- Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe i niegodne. Nie wynosimy na sztandary sprawców tamtej przemocy. Rozumiemy tylko okoliczności, w jakich ona się kształtowała - powiedział.

Analitycy NASK podkreślają, że celem powyższych narracji jest tworzenie spójnego ciągu przekazów antyukraińskich, wykorzystywanych do osłabiania społecznego poparcia dla współpracy Warszawa-Kijów.

Głównym kierunkiem działań informacyjnych prorosyjskich kanałów jest przedstawienie Ukrainy jako partnera niewiarygodnego, obciążonego polityką historyczną nieakceptowalną dla Polski.

Istotnym kierunkiem jest również delegitymizacja polskich instytucji oraz podważanie decyzji podejmowanych przez polskie władze dot. udzielania wsparcia militarnego dla Ukrainy.

W ostatnich dniach większość spośród wymienionych narracji była intensywnie powtarzana m.in. przez kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Pokazujemy to w odrębnym tekście "Czarnek rozbija bank putinowskiej narracji. Tak kandydat PiS na premiera powiela przekaz rosyjskich i białoruskich kont". Po część tez sięgali w ostatnich tygodniach również przedstawiciele Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale również m.in. przedstawiciele kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

"Wroga działalność FSB"

Szeroko zakrojona rosyjska akcja dezinformacyjna prowadzona w internecie jest faktem, której szczegóły ujawniono w poniedziałek w oświadczeniach Unii Europejskiej i NATO. Polskie MSZ w komunikacie podkreśla zadowolenie z oświadczeń potępiających wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni.

Unijne oświadczenie wprost wskazuje, że 16. Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji prowadzi szeroko zakrojoną wrogą działalność w cyberprzestrzeni wymierzoną w:

- struktury rządowe i dyplomatyczne państw UE;

- sektor obronny, energetyczny;

- przedsiębiorstwa z obszaru innowacji;

- instytucje badawczo-rozwojowe i edukacyjne.

Polski resort dyplomacji zaznaczył, że "w przeprowadzanie ataków Rosja angażuje zarówno służby wywiadowcze, cyberprzestępców, samozwańcze grupy haktywistyczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. System ten służy działaniom destrukcyjnym oraz operacjom wpływu ukierunkowanym na destabilizację struktur i procesów decyzyjnych państw UE i NATO".

MSZ w oświadczeniu poparł decyzję Unii Europejskiej o przyjęciu - w odpowiedzi na wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni - środków ograniczających pod postacią cybersankcji. "Po raz pierwszy na tak szeroką skalę sankcje obejmują nie tylko osoby fizyczne, lecz także inne podmioty zaangażowane w prowadzenie wrogich operacji w cyberprzestrzeni. Są one reakcją na wrogie działania naruszające prawo międzynarodowe oraz obowiązujące normy i zasady" - zaznaczono.

- Widzimy, że narracje rosyjskie są ostro dopalane przez rosyjskie konta. Widać to w wielu krajach Unii Europejskiej i z drugiej strony w Ukrainie przeciwko Polsce - przyznaje nieoficjalnie jeden z dyplomatów. - Celem jest skłócenie wszystkich ze wszystkimi, rozchwianie emocji, a nawet doprowadzenie do wydarzeń niebezpiecznych - twierdzi drugi dyplomata. Obaj rozmówcy zwracają uwagę, że w przeszłości akcje dezinformacyjne mogły sygnalizować kolejne działania. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku było połączone z wielką akcją dezinformacyjną - dodaje nasz rozmówca.

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