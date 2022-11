Małgorzata Rozenek-Majdan o inicjatywie "TAK dla in vitro". Dziś rusza zbieranie podpisów

Przywrócenie procedury in vitro jest niezbędne do tego, by wzrosła liczba urodzeń - mówi Małgorzata Rozenek-Majdan, która 18 listopada była gościem programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24. W piątek rusza zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim "TAK dla in vitro", dotyczącym przywrócenia finansowania tej metody. - W ciągu trzech miesięcy od dziś musimy zebrać 100 tys. podpisów - mówi Rozenek-Majdan.

- W latach 2013-2016 mieliśmy świetny program dofinansowania metody in vitro przez państwo, był on pokazywany jako wzór w innych krajach. W 2016 roku, decyzją ministra Radziwiłła, został wycofany. Postawiono wtedy na wspieraną przez środowiska katolickie naprotechnologię, która okazała się kompletnym fiaskiem - mówiła w porannym programie na antenie TVN24.pl Małgorzata Rozenek-Majdan.

Prowadząca "Dzień dobry TVN" od dawna angażuje się w walkę o przywrócenie finansowania tej metody. Jak podkreśla, trzykrotnie została matką dzięki procedurze in vitro. We "Wstajesz i wiesz" wyjaśniła, że do przywrócenia w Polsce Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego, czyli in vitro, niezbędne jest zebranie pod projektem 100 tysięcy podpisów. - Musimy zrobić to w ciągu trzech miesięcy od oficjalnego rozpoczęcia zbiórki, czyli od dzisiaj - podkreśliła Rozenek-Majdan, dodając, że wolontariusze już w tej chwili prowadzą intensywne działania. W nadchodzących tygodniach będą jeździć po całej Polsce i zbierać podpisy.

Rozenek: koszt in vitro to 10-15 tys. złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała, że koszt samej procedury in vitro to w tej chwili ok. 10-15 tys. złotych. Zaznaczyła jednak, że osoby z bezpłodnością wcześniej zazwyczaj szukają różnych sposobów leczenia, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. - Dla wielu rodzin jest to koszt nie do udźwignięcia. Przywrócenie finansowania procedury in vitro jest niezbędne do tego, żeby wzrosła liczba urodzeń. Pokazują to dane z całego świata, a zwłaszcza krajów europejskich - powiedziała prezenterka.

- Wiem, z jakimi problemami borykają się pary walczące o rodzicielstwo. Wiem, jak ważne jest w takiej sytuacji wsparcie państwa, również finansowe. Zwłaszcza teraz, gdy ceny poszły w górę, a pensje właściwie stoją w miejscu - stwierdziła Rozenek-Majdan.

"TAK dla in vitro" - komitet, podpisy

Podpisy w sprawie przywrócenia państwowego finansowania in vitro można składać m.in. za pośrednictwem strony internetowej takdlainvitro.pl. Jak czytamy na stronie, obywatelski projekt "TAK dla in vitro" zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji ministra zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł. Rokrocznie minister będzie zobowiązany do przedstawienia kompleksowego planu refundacji.

Przewodniczącą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "TAK dla in vitro" jest Agnieszka Pomaska, a wiceprzewodniczącą Małgorzata Rozenek-Majdan. W skład komitetu wchodzą również m.in. Ewa Kopacz, która w przeszłości zainicjowała projekt dofinansowania tej metody poczęcia, prof. Marian Szamatowicz (który pierwszy w Polsce dokonał zabiegu in-vitro), wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Bartosz Arłukowicz i posłanka Barbara Nowacka.

Autor:kgo//am

Źródło: TVN24