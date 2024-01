Tajemniczy wpis na profilu Andrzeja Dudy. "No, pomylił się prezydent i co, ma być sztywniakiem?"

Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta, tłumacząc zagadkowy wpis, który w czwartek pojawił się na koncie Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych, stwierdził, że była to prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać". - Szybko ją skasował, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął i tyle - dodał.

W czwartek wieczorem na profilu prezydenta Andrzeja Dudy pojawił się tajemniczy wpis o treści: "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy 'mieć jaja' Ona wie!". Tweet bardzo szybko został usunięty, ale wielu internautów zdążyło zrobić zrzuty ekranu.

Mastalerek: to była prywatna korespondencja

O ten wpis został zapytany w niedzielę w Polsat News szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek.

- To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął i tyle - wytłumaczył.

Dopytywany, kogo dotyczył ten wpis, zwrócił się w stronę również obecnego w studiu Radosława Fogla z PiS i powiedział: – Myślę, że poseł Fogiel wie, że ta osoba już wie.

– Ja się domyślam, że tenże wymieniony we wpisie, on już swoje wie. Nie mam zielonego pojęcia, (kto to - red.) - odparł polityk PiS.

Na tę wymianę zdań zareagowała siedząca obok Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. – Przepraszam, ale rozmawiamy w tym momencie o najważniejszej osobie w państwie, czyli o prezydencie. Ta formuła żartu, do czego my całą sytuację sprowadzamy? – powiedziała.

- Pani uważa, że prezydent nie ma prawa wysyłać prywatnych wiadomości? No, pomylił się prezydent i co, ma być sztywniakiem i nie może prywatnie do kogoś napisać? – odparł Mastalerek.

- Skoro wysyła prywatne wiadomości, to powinien baczyć na to, żeby nie znalazły się w przestrzeni publicznej - oceniła posłanka. – To baczy i dlatego usunął – odpowiedział szef Gabinetu Prezydenta.

Aktywna przeszłość prezydenta na Twitterze

O aktywności Andrzeja Dudy na portalu X (wtedy Twitter) było głośno już wcześniej. Na przykład w 2016 roku prezydent wielokrotnie odpowiadał na wpisy użytkowników o nazwach takich jak np. "ruchadło leśne" czy "dzika foczka".

Autor:mjz/kg

Źródło: tvn24.pl, Polsat News