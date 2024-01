Kogo dotyczył tajemniczy wpis na profilu Andrzeja Dudy? "Doszłam do takich informacji"

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość stworzyło przez ostatnich kilka lat system niszczenia ludzi uczciwych i niewinnych. Wierzę, że niedługo poznamy skalę tych działań - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Podkreślił, że "władza jest służbą, a nie biczem do niszczenia uczciwych ludzi". Posłanka Lewicy Dorota Olko zwróciła uwagę, że w narracji PiS "pobrzmiewa takie przekonanie, że jeśli ktoś walczy z korupcją, to wszystko mu wolno, to może przekraczać swoje uprawnienia". - No właśnie nie - podkreśliła. - Władza, która ma takie narzędzia w ręku, musi się samoograniczać, bo inaczej działa jak policja polityczna - dodała.