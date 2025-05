Powiązania Nawrockiego. "Są działania wobec informatorów, żeby siedzieli cicho"

"Tajemnice Karola Nawrockiego". Fragment reportażu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Rok 2017. Dochodzi do starcia kopenhaskiej policji z polskimi kibicami, którym odmówiono wejścia na mecz Dania - Polska. Wśród nich jest Grzegorz H., pseudonim Śledziu - wielokrotnie skazywany, między innymi za pobicia, gdański neonazista.

- To jest bardzo niebezpieczny przestępca, który wielokrotnie siedział za kratami. Był skazywany za najróżniejsze przestępstwa kryminalne. Jednocześnie jest fanatycznym wyznawcą Adolfa Hitlera, neonazizmu, III Rzeszy z całym jej dorobkiem totalitarnym, ludobójstwem, z tym wszystkim. Wytatuował sobie na ciele swastyki - tak mężczyznę opisuje reporter "Superwizjera" Bertold Kittel, który przygotowywał reportaże na temat gdańskiego półświatka.

- Jest to człowiek, który jest z jednej strony niebezpiecznym, bardzo groźnym przestępcą, którego członkowie na przykład tej domniemanej grupy przestępczej się po prostu bali. I jest jednocześnie fanatycznym neonazistą o niezwykle wysokiej pozycji w tym neonazistowskim podziemiu - dodaje.

28 min Dowiedz się więcej: Wszystko, z czego Karol Nawrocki nie potrafi się wytłumaczyć

Poręczenie za neonazistę

Grzegorz H. po wydarzeniach w Danii został skazany na 60 dni więzienia i dostał zakaz wjazdu do tego kraju na sześć lat. Według "Rzeczpospolitej" za H. poręczył Karol Nawrocki - wówczas pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a dziś prezes IPN i kandydat PiS na prezydenta.

- Czy chodzi o tego człowieka, który był blisko Donalda Tuska, tak? Tak. I tego człowieka, który był przez Jacka Karnowskiego zatrudniony w Urzędzie Miasta Sopotu jako działacz społeczny? Chodzi o tego samego człowieka? - w ten sposób Karol Nawrocki odpowiada pytaniem na proste pytanie o poręczenie za Grzegorza H. I nie udziela prostej odpowiedzi.

Deklaruje też: - Każdy polski obywatel, każdy polski kibic, każdy obywatel państwa polskiego, który będzie bity przez obcą policję, czy to duńską, czy brytyjską, czy ukraińską, czy niemiecką, będzie mógł liczyć na pomoc prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Jak twierdzi Nawrocki, Grzegorza H. poznał jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w trakcie zajęć edukacyjnych w areszcie śledczym w Gdańsku, choć Służba Więzienna zaprzeczała, że Nawrocki prowadził takie zajęcia. - Z dostępnej dokumentacji na obecną chwilę wynika, że Karol Nawrocki w tamtym okresie nie prowadził żadnych zajęć z osadzonymi - mówi rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.

A Nawrocki przekonuje: - Służba Więzienna kłamie i to jest smutne, bo ja byłem i uczestniczyłem w takim spotkaniu. Brałem udział w wielu takich spotkaniach.

Kibolskie ustawki

Jak twierdzi Dominika Długosz, dziennikarka "Newsweeka", "cała sprawa Grzegorza H. jest kompromitująca dla Karola Nawrockiego".

- Przede wszystkim dlatego, że Karol Nawrocki znowu nam nie do końca coś opowiedział. Karol Nawrocki, będąc historykiem, poręczył za gościa, który ma wytatuowane swastyki na swoim ciele. Poręczył za kogoś, kto wytatuował sobie na zawsze zawołanie bandytów z SS. I nie miał z tym moralnego problemu. On, komentując tę sprawę, mówi: każdy kibic, który zostanie pobity, może liczyć na Karola Nawrockiego - wskazuje Długosz.

A mowa o historyku i kibicu Lechii Gdańsk, który - będąc już pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej - miał brać udział w bójce pseudokibiców.

"25 października 2009 roku na polu pod Gdańskiem obecny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki brał udział w kibolskiej ustawce. (...) Obok niego walczył groźny bandyta, który oczekuje na wyroki m.in. za brutalne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po drugiej stronie z Nawrockim bili się kibole skazani m.in. za handel narkotykami" - pisze Wirtualna Polska.

Kibolskie ustawki Nawrocki nazywa szlachetnym sportem, choć nie zaprzecza, że brał w bijatykach udział.

Wielki Bu: Karol jest osobą, którą znam personalnie

Nie pierwszy raz w kampanii wyborczej Karol Nawrocki musi się tłumaczyć ze swoich kontaktów z ludźmi z trójmiejskiego półświatka. Podobnie było w przypadku Patryka Masiaka, pseudonim Wielki Bu. To zawodnik MMA, który był skazany za porwanie, a prokuratura wiąże go z gangiem sutenerów.

Masiak o Nawrockim mówi tak: - Karol jest osobą, którą znam personalnie, i na pewno - jeżeli faktycznie dojdzie do tych wyborów w tym składzie - to mój głos będzie oddany na Karola.

- Z Wielkim Bu boksowałem. To był naprawdę wielki chłop - to jest Wielki Bu. Ma 140 kilo. Był taki moment, że nie miał odpowiedniego sparing partnera i po prostu ze sobą sparowaliśmy. Na niczym innym nasza znajomość nigdy nie polegała, nie było między nami żadnych relacji - twierdzi z kolei Nawrocki. Przekonuje, że żadnych spotkań poza ringiem nie było.

Bertold Kittel zauważa jednak, że "Wielki Bu sam opowiadał o tym, że widział się z nim dużo więcej razy, jeszcze w Muzeum II Wojny Światowej". - Nawet sam kwituje to w ten sposób, że: pewnie teraz wyjawia jakąś tajemnicę, bo miało być, że trzy razy się widzieli. A widzieli się dużo więcej - dodaje.

Wielki Bu i Karol Nawrocki Źródło: Czarno na białym

"Towarzystwo bezwzględnych bandytów i neonazistów"

Kittel pytał też Nawrockiego o znajomość z Olgierdem L., pseudonim Olo. W przeszłości skazywanym między innymi za sutenerstwo i pobicia.

- Nic panu nie mówi to nazwisko? - dopytywał Kittel kandydata PiS. - Jak pan rzucił, to nie - odparł ten.

Jak ujawnił reporter "Superwizjera", mężczyzna brał udział w spotkaniu patriotycznym w Muzeum II Wojny Światowej, gdy kierował nim Nawrocki.

Czy Nawrocki z tych kontaktów z gdańskim półświatkiem się wiarygodnie wytłumaczył? - Nie. Dwukrotnie miałem z nim okazję rozmawiać na ten temat i raz mnie zbył po prostu. A odpowiedź w sprawie Olgierda L. wydaje mi się niewiarygodna - mówi Kittel. - Nie ma dla mnie takiej możliwości, żeby ktoś, kto interesuje się półświatkiem trójmiejskim, nie znał tego nazwiska - dodaje.

Został skazany za porwanie, teraz mieszka w Dubaju. Co łączy "Wielkiego Bu" z Karolem Nawrockim? Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Pojawiły się fragmenty raportu dotyczącego przeszłości Nawrockiego, który wskazuje na jego kontakty ze środowiskiem przestępczym i neonazistowskim. Dokument trafił na biurko prezesa PiS jeszcze przed nominowaniem go na kandydata na prezydenta.

"Prezes IPN i potencjalny kandydat PiS na prezydenta RP obracał i obraca się w towarzystwie, w którym jest wielu porządnych, uczciwych i patriotycznie nastawionych kibiców Lechii czy miłośników boksu, ale jest to jednocześnie towarzystwo bezwzględnych bandytów i neonazistów. Taka jest bowiem specyfika środowiska, z którego wywodzi się Nawrocki" - brzmi jego fragment.

- Jest głęboką manipulacją, jest manipulacją odnoszącą się do powiązania i połączenia w jednym raporcie z jednej strony prawd, półprawd i zupełnych kłamstw - tak reagował na ten raport sam Nawrocki.

Podkreślmy - to dokument opracowany i przedstawiony prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze przed wystawieniem Nawrockiego na prezydenta.

- Jarosław Kaczyński, zanim jeszcze zdecydował, że to Karol Nawrocki ma reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, miał dostęp do informacji o kontaktach z kibolami, neonazistami, ludźmi skazanymi. I prawdopodobnie uznał, że to jest nic, że to po prostu w żaden sposób Nawrockiemu nie zaszkodzi, że właśnie w pewnym elektoracie może być wręcz plusem, zaletą, że ma do czynienia z twardymi ludźmi, zna ich z ringu, oni są jego kumplami, oni go szanują w jakiś tam swój kibicowsko-gangsterski sposób. I że to w elektoracie młodych mężczyzn, o który w tej chwili w drugiej turze Karol Nawrocki zabiega, może być zaletą i może być potraktowane jako siła - komentuje Dominika Długosz.

"Są prowadzone działania wobec informatorów, żeby siedzieli cicho"

Tak mówił o sobie w przeszłości Nawrocki: - Nabyte umiejętności bokserskie pozwoliły mi, że gdy moi koledzy studenci byli czy kelnerami, czy myli okna, zarabiali w jakiś inny sposób, to ja byłem bramkarzem w kilku trójmiejskich dyskotekach. A tak opisywała tę przeszłość "Gazeta Wyborcza": "Jeśli gość hotelowy potrzebował kobiety, starczyło dać znać Nawrockiemu - mówi dawny kolega prezesa IPN".

Nawrocki takim informacjom zaprzeczał, ale sprawa wróciła po publikacji Onetu. Sztabowcy zaprzeczają doniesieniom mediów w tej sprawie. Karol Nawrocki w internetowym wpisie zapowiedział pozew przeciw Onetowi. Ale to zapowiedź pozwu w trybie cywilnym, a nie wyborczym, który pozwoliłby wyjaśnić tę sprawę jeszcze przed wyborami.

Zdaniem dziennikarza "Gazety Wyborczej" Wojciecha Czuchnowskiego, kandydat PiS "nie wyjaśnił niczego tak naprawdę, jeśli chodzi o te kontakty". - On cały czas kluczy, cały czas kłamie. Przede wszystkim unika odpowiedzi - mówi.

Dodaje, że według jego wiedzy "są prowadzone działania wobec informatorów, wobec ludzi z szeroko pojętego środowiska Nawrockiego, żeby siedzieli cicho, żeby nie udzielali informacji". - Znam co najmniej jeden przypadek osoby, która miała bardzo ważne rzeczy do powiedzenia i która została uciszona, moim zdaniem, tak podejrzewam, przy pomocy po prostu pieniędzy - dodaje dziennikarz, który opisywał karierę Nawrockiego. I zaznacza: - Od pierwszego do ostatniego materiału nie było żadnego pozwu.

Nawrocki pod pseudonimem, jako Tadeusz Batyr, napisał też książkę o ojcu chrzestnym trójmiejskiego półświatka. Powoływał się w niej na prace badawcze Nawrockiego - czyli samego siebie - i mówił, że to Nawrocki zainspirował go do pisania.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapytali prokuratora generalnego, czy w śledztwach dotyczących grup przestępczych pojawia się w jakiejś roli procesowej Karol Nawrocki. Na razie nie otrzymali w tej sprawie odpowiedzi.

Nawrocki pod pseudonimem. Napisał biografię gangstera, chwalił samego siebie Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Kawalerka Nawrockiego

Od debaty prezydenckiej w "Super Expressie" rozpoczęła się afera wokół mieszkań Karola Nawrockiego. Bo choć publicznie deklarował, że ma jedno mieszkanie, dziennikarze Onetu odkryli jeszcze kawalerkę, którą - jak twierdzi - przejął od starszego człowieka w zamian za opiekę, choć mężczyzna trafił do domu pomocy społecznej. To historia, której Nawrocki nie jest w stanie wiarygodnie wytłumaczyć.

Niemal każdy dzień w tej sprawie przynosił kolejne tłumaczenia kandydata na prezydenta i jego sztabu.

- On nie wyjaśnił tej historii ani do końca, ani od początku. Najpierw kręcił. Najpierw udawał, że nie rozumie pytania. Potem udawał, że nie ma nic do powiedzenia. Potem udawał, że jest inaczej, niż jest. Potem wystawił swoich własnych ludzi, żeby opowiadali jakieś nie do końca sprawdzone historie - wskazuje dziennikarka "Newsweeka".

Podkreśla, że "oni mieli świadomość kawalerki od miesięcy, oni od miesięcy wiedzieli, że z tą kawalerką jest coś nie tak". - Tylko, po pierwsze, zignorowali problem. On im tłumaczył, że wszystko jest okej, tam jest wszystko na czysto załatwione, nie ma sprawy. A oni nie powiedzieli mu: dobra, siadamy i opowiedz nam od początku do końca, pokaż kwity - mówi Dominika Długosz.

Kolejne wypowiedzi kandydata nie wyjaśniły całej sprawy. Dziennikarze odkryli, że Karol Nawrocki starszemu człowiekowi miał udzielić oprocentowanej na 20 procent pożyczki na wykup kawalerki od miasta. Umowę notarialną miał podpisywać w więzieniu.

- Nie tylko nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale się zaplątał, jest niekonsekwentny - komentuje z kolei Czuchnowski. W sprawie słynnej kawalerki są trzy doniesienia do prokuratury. Sprawą zajmuje się Izba Notarialna. Zaprosiła na spotkanie notariuszy, którzy sporządzali akty. Mają wyjaśnić okoliczności ich podpisania.

Zajmował luksusowy apartament. Kilka kilometrów od domu

Według doniesień "Gazety Wyborczej", gdy Karol Nawrocki był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, przez ponad dwieście dni korzystał z należącego do placówki luksusowego, ponad stumetrowego apartamentu dla gości. W jakim celu ? Są różne wersje.

"Przeczytałem dwa tysiące stron siedmiu książek", "prowadziłem bardzo dynamiczną politykę międzynarodową", "te pokoje, zdarzało się, że służyły po prostu do spotkań służbowych", "zdarzało się, że przebywałem tam w momentach, gdy do późnej nocy albo od samego rana wykonywałem swoje obowiązki", "nigdy tam nie mieszkałem dłużej ciągiem niż 10 dni, gdy pozostawałem na kwarantannie w czasie COVID-u" - tak tłumaczył to sam kandydat na prezydenta.

Choć jego mieszkanie znajduje się pięć kilometrów od miejsca pracy. I za rezerwację nie zapłacił.

Sprawą zainteresowała się prokuratura. - Istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa. Prokurator z urzędu polecił przeprowadzenie czynności sprawdzających w tej sprawie - mówi prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Karol Nawrocki tę sprawę bagatelizował. Mimo że chodzi o publiczne pieniądze. Bo za jego pobyt w apartamencie zapłacili podatnicy.

"Sytuacja niesłychanie niebezpieczna, groźna dla państwa". Dlaczego?

- W historii najnowszej Polski nie było człowieka, nie było kandydata na urząd prezydenta, który wszedł do drugiej tury z tak poważnie obciążoną hipoteką - mówi Grzegorz Rzeczkowski, ekspert ds. dezinformacji Uniwersytetu Civitas.

Wskazuje, że chodzi przede wszystkim o kontakty Karola Nawrockiego ze światem przestępczym. - Jest to sytuacja niesłychanie niebezpieczna, groźna dla państwa jako całości. Dla jego stabilności, dla pozycji międzynarodowej, dla sytuacji wewnętrznej - dodaje.

O jakiego rodzaju zagrożenia chodzi? - Wyobraźmy sobie sytuację, że Karol Nawrocki zostaje prezydentem Rzeczypospolitej i nagle gdzieś w internecie, na YouTubie, w mediach społecznościowych pojawiają się jakieś informacje dotyczące jego przeszłości. Nie do końca sprawdzone, ale podające jakieś informacje, które brzmią prawdziwie. To na tyle osłabi Polskę, na tyle uderzy w głowę państwa, że wywoła napięcia wewnętrzne, chaos, polaryzację, która zostanie jeszcze bardziej pogłębiona i utrwalona - mówi Rzeczkowski.

A Dominika Długosz zaznacza, że "prezydent dysponuje prawem łaski". Jak mówi, jeśli zostałby nim Nawrocki, to nawet jeśli jego kontakty zostaną prześwietlone, a on "ułaskawi jakiegoś pospolitego bandytę", to "zawsze pozostanie ten cień wątpliwości, czy on przypadkiem nie kierował się jakąś znajomością, prośbą jakichś znajomych sprzed lat, sugestią".

Jej zdaniem przeszłość Nawrockiego mogłaby być wykorzystana też do celów politycznych. - Prezes lubi szantaż. Prezes lubi trzymać swoich polityków na jakimś haczyku bądź większym haku - mówi. - W Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo wiele środowisk, które tylko czekają, czy Karol Nawrocki zostanie prezydentem, czy nie, żeby zacząć knuć przeciwko niemu, bo umówmy się, że to się na pewno wydarzy - dodaje.

O politycznym knuciu

O politycznym knuciu, ale ze strony sztabu Nawrockiego, mówi Grzegorz Braun. To europoseł, który ma prokuratorskie zarzuty za znieważenie symboli religijnych w Sejmie. O głosy także jego wyborców walczy w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki.

- Jakieś bliżej niesprecyzowane ośrodki władzy czy opinii z zaplecza Karola Nawrockiego obiecują mi (...) ułaskawienie - ujawnił Braun. - Takiej propozycji nie było ani z mojej strony, ani ze strony mojego sztabu - przekonuje z kolei Nawrocki.

- Wszystkie te historie składają się na obraz człowieka, który jest drobnym cwaniaczkiem, ma dziwne znajomości, jest gościem, o którym powiedzielibyśmy w takiej normalnej znajomości, że jest śliski, że tam nie wszystko jest jasne. I żadna z tych historii nie jest tak wielka, żeby polityka zabić. Ale wszystkie razem zlepiają się w obraz człowieka, który mówi dużo o godności, o honorze, o wielkich sprawach, a z drugiej strony kompletnie nie realizuje ich w takim codziennym życiu - zwraca uwagę Długosz.

Czy można spodziewać się, że z tej szafy wypadnie jeszcze jakiś trup? - Przy takich znajomościach, przy takich kontaktach, przy takim cwaniactwie, jakie prezentuje sobą Karol Nawrocki, absolutnie wszystko jest możliwe. Może się okazać, że tych trupów jest tam znacznie więcej. I pół biedy, jeśli one wypadną w ciągu paru dni do drugiej tury wyborczej. Bo jeśli zaczną wypadać później, to naprawdę już nic nie będzie można z tym zrobić - podkreśla dziennikarka.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo