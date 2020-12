KO chce odwołania Rzecznika Praw Dziecka

Cała Polska widziała, jak Rzecznik Praw Dziecka, który powinien stać tam, gdzie jego miejsce, czyli po stronie dzieci, siedzi u ojca Tadeusza Rydzyka w ławach, klaszcze wtedy, kiedy ojciec Tadeusz Rydzyk usprawiedliwia pedofilię - powiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk. - To nie jest tylko skandal, to jest coś, co musi zamienić się w czyn, dlatego dzisiaj złożymy wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka - zapowiedział. Wcześniej Mikołaj Pawlak zareagował na słowa Rydzyka.

W sobotę w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Tradycyjnie pojawili się tam politycy Zjednoczonej Prawicy. Obecni byli szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i kierujący resortem obrony Mariusz Błaszczak, a także wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz oraz europoseł PiS Ryszard Czarnecki. List do uczestników skierował także prezydent Andrzej Duda. Obecny był również rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Podczas mszy świętej, którą koncelebrowało kilkunastu biskupów, kazanie wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk. Powiedział on, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele, to "współczesny męczennik". - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? - mówił dyrektor Radia Maryja.

Rydzyk: Edward Janiak to współczesny męczennik mediów TV Trwam

Na te słowa dyrektora Radia Maryja zareagował po dwóch dniach - w poniedziałek - rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

"Pokusa nie tłumaczy przestępstwa" - napisał RPD w mediach społecznościowych. "Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą" - napisał.

"Dzisiaj złożymy wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka"

- Cała Polska widziała, jak Rzecznik Praw Dziecka, który powinien stać tam, gdzie jego miejsce, czyli po stronie dzieci, siedzi u ojca Tadeusza Rydzyka w ławach, klaszcze wtedy, kiedy ojciec Tadeusz Rydzyk usprawiedliwia pedofilię. To nie jest tylko skandal, to jest coś, co musi zamienić się w czyn, dlatego dzisiaj złożymy wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka - zapowiedział szef parlamentarnego klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w poniedziałek wczesnym popołudniem.

- Rzecznik Praw Dziecka zawsze musi stać po stronie dzieci, a ten najwyraźniej stoi po stronie pedofili i to jest sprzeniewierzenie się przysiędze, sprzeniewierzenie się temu, czym rzecznik powinien się zajmować - dodał.

Ojciec Rydzyk wygłosił kazanie podczas mszy z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja PAP/Tytus Żmijewski

O Edwardzie Janiaku zrobiło się głośno za sprawą filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego". Dokument przedstawia historię trzech mężczyzn, którzy w dzieciństwie byli molestowani przez księdza Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup kaliski Edward Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. Po emisji filmu, która miała miejsce w maju, specjalne oświadczenie wydał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak, przesłał też zawiadomienie w sprawie ówczesnego biskupa kaliskiego do nuncjatury. W czerwcu papież Franciszek zawiesił hierarchę, a w październiku przyjął jego rezygnację.

29. rocznica powstania Radia Maryja. Politycy PiS na uroczystościach TVN24

Autor:kb/adso

Źródło: TVN24