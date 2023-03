Podpisał listę obecności, choć nie był na posiedzeniu. Cymański tłumaczy: miałem w tym czasie ważne spotkanie

Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, jest członkiem sejmowej komisji finansów. Nie uczestniczył w czwartkowym posiedzeniu tej komisji, ale już po jego zakończeniu wszedł do sali i wpisał się na listę. Później tłumaczył się z tego w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem.

W czwartek rano odbyło się posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych. Kiedy już się zakończyło, do sali wszedł poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański i wpisał się na listę obecności, choć wcześniej nie uczestniczył w posiedzeniu.

Po wyjściu z sali Tadeusz Cymański został zapytany o to przez reportera TVN24 Radomira Wita. - Miałem rozmowę w głośnej sprawie refundacji leku dla dzieci. Nie byłem na komisji, nie mogłem w tej chwili, nie zdążyłem - tłumaczył się poseł.

Podpisał listę obecności, nie był na posiedzeniu. Cymański się tłumaczy

Reporter dopytywał, dlaczego Cymański podpisał się na liście, skoro sam przyznaje, że nie uczestniczył w komisji. - Mogę zrobić pismo do przewodniczącego, usprawiedliwiające, że w tym czasie pełniłem inne ważne obowiązki. (...) Dlatego że podpisanie w tej chwili listy czy złożenie wniosku o usprawiedliwienie… Może podpis będzie na wniosku lepszy, może ma pan rację, zaraz to zrobię, żeby uczynić panu zadość - zwrócił się do dziennikarza.