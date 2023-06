Tadeusz Cymański chce odejść z partii Ziobry. "Nie zmieniam frontu, tylko pozycje strzeleckie"

Kaleta: łez nie ronimy, życzymy powodzenia

Na czwartkowej konferencji prasowej politycy Suwerennej Polski Sebastian Kaleta i Mariusz Gosek zostali zapytani o zapowiedź Cymańskiego. - Pan poseł Cymański kierunek swojej działalności politycznej określił już kilkanaście dni temu, więc nie jesteśmy zaskoczeni. Od wielu miesięcy sygnalizuje zresztą takie dość indywidualne podejście do niektórych spraw. Cieszymy się z wieloletniej współpracy w ramach jednej partii, ale to, co dzisiaj, nie jest żadnym zaskoczeniem - powiedział Kaleta - Łez nie ronimy, życzymy panu posłowi Cymańskiemu powodzenia - dodał Kaleta. Na pytanie, czy to ostatni tego typu transfer, poseł Mariusz Gosek odparł, że "Suwerenna Polska to twarda drużyna, jedna pięść ministra Zbigniewa Ziobry".