Rozporządzenie jako "plan B". "Obecne prawo jest absurdalne"

Dobrze, że ten bubel nie został podpisany - mówił o wecie prezydenta w sprawie ustawy o tabletce "dzień po" poseł PiS Waldemar Buda. Poseł nie chciał odpowiedzieć na pytanie o działanie tabletki, ale według niego decyzja o jej przyjęciu powinna odbyć się z "konsultacją lekarza, który pyta o przeciwskazania". - Obecne prawo jest absurdalne. Piętnastolatka może zacząć współżyć seksualnie, ale nie może samodzielnie iść do ginekologa - mówiła z kolei Aleksandra Leo z Polski 2050.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w środę pojawiła się informacja, że "projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego" został skierowany do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie w sprawie projektu programu pilotażowego to "plan B", który zapowiadała ministra zdrowia Izabela Leszczyna po wecie prezydenta. Andrzej Duda podjął decyzję, że nie podpisze nowelizacji ustawy w sprawie tzw. tabletki "dzień po", na mocy której byłaby ona dostępna bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. "Podstawowym uzasadnieniem decyzji Prezydenta RP jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Leo: obecne prawo jest absurdalne

- To jest kluczowe, ponieważ obecne prawo jest absurdalne. Piętnastolatka może zacząć współżyć seksualnie według polskiego prawa, ale nie może samodzielnie, bez udziału rodziców czy opiekunów prawnych iść do ginekologa - mówiła Leo.

Buda o wecie prezydenta: dobrze, że ten bubel nie został podpisany

- Dobrze, że ten bubel nie został podpisany, bo jako ojciec czternastolatki, za chwilę piętnastolatki, nie wyobrażam sobie, że ona sama podejmuje decyzję w sprawie tabletki - mówił Buda, odnosząc się do prezydenckiego weta.

Powiedział, że nikt nie rozstrzyga tego, czy współżycie jest dozwolone od 15. roku życia. - Dziecko, które ma 16 czy 15 lat, oczywiście ma prawo do współżycia (...). Tę kluczową decyzję (o przyjęciu tabletki "dzień po" - red.) niech podejmie z najmniejszą konsultacją lekarza, który pyta o przeciwskazania, zapyta o inne problemy zdrowotne. Kto weźmie odpowiedzialność za to, jeżeli taka dziewczynka weźmie kilka tabletek albo coś się wydarzy? - powiedział.

Na pytanie, czy wie, jak działa tabletka "dzień po", odparł twierdząco. Nie wyjaśnił jednak działania pigułki. - Niech pani redaktor pyta o to fachowców - powiedział.

- Jestem przeciwny, dlatego że to jest bardzo ważna decyzja, którą nakłada się na dziecko i dzisiaj mówi się o tym przyzwoleniu: nie idź do rodzica, nie idź do lekarza, sam podejmij tę decyzję, bo politycy zdecydowali o tym - argumentował.