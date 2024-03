W przypadku weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o tabletce "dzień po", będzie rozporządzenie regulujące tę kwestię - oznajmiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Szefowa resortu zadeklarowała, że tabletka będzie dostępna bez recepty od 1 maja.

Ministra zdrowia była pytana w telewizji Polsat News o to, co zrobi, jeśli prezydent Andrzej Duda , zgodnie ze swoją zapowiedzią, zawetuje ustawę przewidującą dostępność tabletki "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15 lat. W ubiegłym tygodniu szefowa resortu powiedziała dziennikarzom, że jeśli tak się stanie, ma "plan B" .

W poniedziałek Izabela Leszczyna , odpowiadając na pytanie, czy formą obejścia prezydenckiego weta będzie recepta farmaceutyczna, odpowiedziała: "ciepło, panie redaktorze". - Tak jak powiedziałam, prezydent ma swój czas na podpisanie ustawy. Bez żadnych politycznych zaczepek apeluję do pana prezydenta: niech nie staje przeciwko polskim kobietom i polskim dziewczynom - zaapelowała.

Leszczyna: w razie weta będzie rozporządzenie

Leszczyna odniosła się również do argumentów prezydenta w sprawie pigułki "dzień po". Andrzej Duda powiedział m.in., że jest to "bomba hormonalna". - Pigułka "dzień po" nie jest szkodliwa, bo gdyby była, to w 25 krajach Unii Europejskiej nie byłaby od ponad 10 lat dostępna - stwierdziła szefowa resortu zdrowia.