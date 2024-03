Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy w sprawie pigułki "dzień po", to ma "plan B". - Tabletka i tak będzie dostępna bez recepty, ale o tym będę informowała dopiero, jak pan prezydent wyczerpie ten czas, jaki ma na podpisanie ustawy - oświadczyła. Leszczyna ogłosiła też nową listę leków refundowanych od 1 kwietnia. Zapowiedziała także, że niebawem lekarze bez kontraktów z NFZ będą mogli wystawiać recepty na darmowe leki.

Ministra zdrowia była pytana na czwartkowej konferencji prasowej, co zrobi jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy, przewidującej dostępność tabletki "dzień po" dla osób powyżej 15 lat bez recepty.

- Z przykrością słyszę, że pan prezydent z uporem godnym lepszej sprawy, staje przeciwko polskim kobietom, jeśli chodzi o tabletkę "dzień po", czyli bezpieczną antykoncepcję awaryjną, która nie jest żadną tabletką wczesnoporonną. Jak pan prezydent nie podpisze ustawy, to mam plan B - przekazała Izabela Leszczyna.

Jak powiedziała Leszczyna, "tabletka i tak będzie dostępna bez recepty, ale o tym będę informowała dopiero, jak pan prezydent wyczerpie ten czas, jaki ma na podpisanie ustawy".

Podkreśliła, że chce dać panu prezydentowi czas do namysłu. - Chciałabym zrobić to do końca kwietnia, aby od 1 maja było już nowe prawo - dodała.

Andrzej Duda o tabletce "dzień po"

Prezydent Andrzej Duda pytany we wtorek w wywiadzie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną o ustawę w sprawie tabletki "dzień po" powiedział, że nie podpisze ustawy wprowadzającej "niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci" zasady. Opowiedział się też przeciwko referendum ws. dopuszczalności aborcji.

Duda: ustawy, która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady, nie podpiszę TVN24

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego przewiduje dostępność jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych – octanu uliprystalu – dla osób powyżej 15 lat. Tabletkę z nim (ellaOne) należy zażyć maksymalnie do 120 godzin od współżycia. Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po w Polsce są dostępne tylko na receptę. Istota procedowanych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu.

Leszczyna: recepty na darmowe leki również od lekarzy bez kontraktu z NFZ

Szefowa MZ była też pytana o zmiany w kwestii darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia. Przypomniała, że jeśli chodzi o leki dla osób powyżej 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, to do tej pory recepty wystawiane na nie przez lekarzy niemających kontraktów z NFZ, musiały być potwierdzone w podmiotach leczniczych, które mają kontrakt z NFZ.

- Od tego oczywiście odejdziemy, bo to pacjent jest ubezpieczony, a lekarz, czy jest prywatny, czy publiczny, właściwie nie ma to żadnego znaczenia. Taką zmianę z pewnością wprowadzimy i zrobimy to niebawem - zapowiedziała Leszczyna.

Dopytana była również o bezpłatne leki dla dzieci i kwestię tego, że lekarze z hospicjów nie mogą takich recept wystawiać. Leszczyna podkreśliła, że poprosiła departament polityki lekowej i departament lecznictwa MZ o współpracę w tym zakresie. - Myślę, że niebawem będziemy z tym gotowi - oceniła. Zapewniła, że w ciągu najbliższych tygodni lekarz w hospicjum będzie mógł wystawić receptę.

Nowa lista leków refundowanych

Ministra poinformowała też o nowej liście leków refundowanych, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Jak mówiła, to druga lista leków refundowanych w tym roku, ale "pierwsza tak bogata". - Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie lekowe, w tym siedem dedykowanych dla chorób onkologicznych, 26 nowych terapii dla chorób nieonkologicznych, w tym osiem dla chorób rzadkich - oświadczyła.

Prezentując listę leków refundowanych od 1 kwietnia Leszczyna zaznaczyła, że wśród chorób rzadkich udało się zmienić program terapii lekowej dla dzieci z SMA.

- Od 1 kwietnia istotnie zwiększamy możliwości, szanse leczenia w chorobach ginekologicznych, w chorobach onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorobach rzadkich - dodała.

Przedstawiła także dwie tzw. listy polskich leków. Pierwsza z nich - jak mówiła - dotyczy leków wytwarzanych w Polsce albo leków, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Polski. Druga lista obejmuje leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.

- Na pierwszej liście znajduje się siedmiu polskich producentów. To są 84 substancje czynne i w sumie aż 329 produktów o unikatowym kodzie. Na liście drugiej, trzech polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty u unikatowym kodzie - powiedziała Leszczyna. Wyjaśniła, że pacjenci będą mogli kupić leki z listy pierwszej 10 proc. taniej, a z listy drugiej - 15 proc. taniej.

Zaznaczyła, że Ministerstwo Zdrowia chce wspierać polski przemysł farmaceutyczny i zwiększać udział w rynku produktów wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny. - Zależy nam na bezpieczeństwie lekowym, na bezpieczeństwie polskich pacjentów - mówiła.

Zmiany w leczeniu nowotworów

Wiceszef MZ Maciej Miłkowski zaznaczył, że dla pacjentek onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacją objęty został pembrolizumab - stosowany w leczeniu raka szyjki macicy. Dodał, że jest to substancja najczęściej stosowana w Polsce, jeśli chodzi o terapie innowacyjne. - Badania pokazują, że jest bardzo skuteczny i bardzo istotnie wydłuża czas do nawrotu i czas przeżycia - powiedział Miłkowski. Dodał, że lek ten będzie stosowany w pierwszej linii.

Mówił też o rozszerzeniu wskazań do zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika. - Pacjentki powinny albo w pierwszej, albo drugiej linii dostać albo olaparyb, albo niraparib - zauważył.

Odnosząc się do leków na mięśniaki macicy zaznaczył, że jest to pierwsza terapia refundowana w tym wskazaniu, która była bardzo oczekiwana przez ginekologów onkologicznych. Chodzi o relugolix, estradiol i norethisteron.

Refundacją zostało także objęte rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Według Miłkowskiego dość istotnie została zmieniona także kardiologia, gdzie rozszerzono wskazania refundacyjne dla ezetymibu. Wprowadzono też zmiany w programie lekowym, obejmujące leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzono wskazania dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, a także wskazania kardiologiczne do stosowania empagliflozyny u chorych z niewydolnością serca.

Odnośnie chorób rzadkich zmienione zostały zapisy programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej zolgensma. Rozszerzono także dostęp do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych - na SMA do 2. roku życia, a na mukowiscydozę do pierwszego roku życia.

Miłkowski mówił również o kompleksowym podejściu do leczenia miastenii i objęciu refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu i mykofenolanu mofetylu. Dodał, że refundacją będzie objęty również olipudaza alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy.

Zapowiedział, że lista leków refundowanych będzie dalej poszerzana. - Widzimy, że są jeszcze olbrzymie możliwości w zakresie onkologii, hematoonkologii, jak również leczenia aptecznego - powiedział wiceminister.

Autorka/Autor:akr

Źródło: PAP