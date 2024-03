W "Rozmowie Piaseckiego" gościła w środę Izabela Leszczyna z KO, ministra zdrowia. Mówiła o tabletce "dzień po" i wyrażanym przez prezydenta sprzeciwie w sprawie zapewnienia dostępu do tej tabletki bez recepty osobom od 15. roku życia.

- Pan prezydent moim zdaniem został wprowadzony w błąd. Mówił o jakiejś bombie hormonalnej, o jakichś konsekwencjach, o niebezpieczeństwach związanych ze zdrowiem. To nie ja wymyśliłam to, że ta tabletka (...) jest dostępna w 25 krajach Unii Europejskiej bez recepty, bez żadnych ograniczeń. Jedynie w Irlandii od 16. roku życia - podkreśliła.

- Jeśli Europejska Agencja Leków dopuściła ją bez żadnego ograniczenia to dlaczego my w Polsce mamy to ograniczenie wprowadzać? - dodała ministra.