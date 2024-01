Tusk: Sprawa tabletki "dzień po" została sfinalizowana. Projekt idzie do Sejmu

czytaj dalej

W ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do wylicytowania jest między innymi "Londyńska przygoda z Harrym Potterem". W aukcji TVN Warner Bros. Discovery wygrać można wycieczkę dla czterech osób do stolicy Anglii wraz z biletami do Warner Bros. Studio Tour London, gdzie czekają atrakcje dla fanów uniwersum Harry'ego Pottera.