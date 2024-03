Delegacja posłanek Lewicy spotka się we wtorek z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie ustawy dotyczącej tabletki "dzień po" - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że to będzie jedna z ostatnich szans, żeby "po raz kolejny przedstawić argumenty i powalczyć w tej sprawie".

- My wejdziemy do jaskini antyaborcyjnego lwa każdego, żeby walczyć o prawa kobiet. W związku z tym jutro będzie pewnie ostatnia albo jedna z ostatnich, ze względu na terminy, szans na to, żeby panu prezydentowi po raz kolejny przedstawić argumenty i powalczyć w tej sprawie - powiedział Czarzasty. - Nawet jeżeli byśmy to przegrali, to walka jest ważna - podkreślił.