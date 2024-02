Tabletka "dzień po" bez recepty od 1 kwietnia? Znamy plany rządu

- Gdyby to wszystko stało się naprawdę szybko, to sądzę, że od 1 kwietnia powinna być dostępna w aptekach bez recepty - mówi o tabletce "dzień po" Izabela Leszczyna. Ministra zdrowia, która była gościnią podcastu "Wybory kobiet", opowiedziała też o innych planach resortu.

W najnowszym odcinku podcastu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka" rozmawiają z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Szefowa resortu zdrowia została zapytana, kiedy tabletkę "dzień po" będzie można kupić bez recepty. Leszczyna ma nadzieję, że projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie uda się przegłosować na najbliższym posiedzeniu Sejmu, Senat nie będzie zwlekał z jego przyjęciem i że podpisze go prezydent. - Gdyby to wszystko stało się naprawdę szybko, to sądzę, że od 1 kwietnia powinna być dostępna w aptekach bez recepty - podkreśliła.

Izabela Leszczyna. Tabletka "dzień po" jest bezpieczna

Pytana o słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, że tabletka "dzień po" to "tragedia i niszczy organizmy młodych kobiet" stwierdziła, że to nieprawda. - Mam opinie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, lekarzy perinatologów, ginekologów, położników. Wszyscy zgodnie twierdzą, że ta tabletka jest bezpieczna - podkreśliła. - Oczywiście będziemy prowadzić kampanię informacyjną, z której będzie wynikało, że to nie jest tabletka, którą można używać systematycznie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to antykoncepcja awaryjna - zastrzegła. Przypomniała też, że im szybciej tabletka jest zażyta, tym ma większą skuteczność.

Pytana o wiek - 15 lat, od którego tabletka ma być dostępna, przypomniała że w państwach Unii Europejskiej, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków, tabletka jest dostępna bez recepty i bez ograniczeń wiekowych. - My wprowadziliśmy to ograniczenie w związku z tym, że w Polsce obcowanie z małoletnim poniżej 15. roku życia jest karalne (...). Uznaliśmy, że to rozporządzenie daje wszystkim poczucie bezpieczeństwa - zaznaczyła. Ministra zdrowia podkreśliła też, że konieczna jest mądra edukacja seksualna, która według niej "powoduje, że młode osoby później rozpoczynają współżycie seksualne". - Jeśli nie chcemy niechcianych ciąż, musimy edukować młodych ludzi - mówiła.

"Wybory kobiet". Co w nowym odcinku

Szefowa resortu była pytana też m.in. o dekryminalizację aborcji i klauzulę sumienia, mówiła też o innych planach swojego resortu, w tym zniesieniu limitów i skróceniu kolejek do lekarzy, systemie rezerwacji wizyt lekarskich i bezpłatnym znieczuleniu przy porodzie, a także o kulisach objęcia przez siebie stanowiska ministra.

