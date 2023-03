Szymon zmarł w wieku 18 lat. Matka zgodziła się na transplantację jego narządów

Szymon miał przed sobą całe życie, a po nagłej śmierci dał to życie innym. - Nie ma dnia, kiedy bym nie płakała. Wczoraj minęły trzy miesiące od jego śmierci i przeżywam to cały czas - mówi matka chłopca, Agnieszka Nowak.

Szymon grał na pianinie, jeździł na rowerze, interesował się Formułą 1. W jego domu rozmawiało się o wszystkim, także o ludzkim ciele i transplantologii. - Czy na temat polityki, czy na temat szkoły, czy na temat Formuły 1 to był jeden z tematów, który w domu poruszaliśmy - opowiada matka chłopca. - Decyzja była później tak oczywista, że nie mieliśmy cienia wątpliwości, że to zrobimy - dodaje.

Dokument podpowiada rodzinie, jaka była nasza wola

Od Szymona pobrano narządy do transplantacji. - W momencie, kiedy poinformowaliśmy, że jest śmierć mózgu i że możemy pobrać narządy, nie skończyłem rozmawiać z mamą i przedstawiać aspekty prawne, jak to wygląda w Polsce, mama powiedziała: "tak, chcemy przekazać narządy do transplantacji, by pomóc komuś innemu" - mówi Mateusz Rakowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.