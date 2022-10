Ryszard Terlecki o "bardzo dobrym ministrze Szymonie Synkowskim, specjaliście od spraw niemieckich"

Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpi Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej. Opozycja ocenia, że może to oznaczać pójście na ostateczne zwarcie z Unią Europejską. Ryszard Terlecki liczy natomiast, że nowy minister będzie jeszcze lepszy niż jego poprzednik, Konrad Szymański. - Zmiany czasem są konieczne - mówi.

Prezydent Andrzej Duda odwołał w środę Konrada Szymańskiego ze stanowiska ministra do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki przekazał w środę wieczorem w Programie Trzecim Polskiego Radia, że Szymańskiego zastąpi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. - Jeśli czas pozwoli, to w tym tygodniu nastąpi powołanie pana ministra na tę nową funkcję - powiedział szef rządu.

Terlecki: minister Szymański był bardzo dobrym ministrem

Opozycja krytykuje

- Na pewno można było mieć zastrzeżenia co do polityki ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wobec tego co, się dzieje w Unii Europejskiej, do polityki premiera Mateusza Morawieckiego, czy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ale Szymański zawsze był tym, który starał się łagodzić te idiotyzmy, które wypowiadało część polityków obozu PiS - dodał. W ocenie szefa ludowców, jak zabraknie Szymańskiego "i będzie ktoś, kto będzie podkręcał jeszcze te idiotyzmy Solidarnej Polski, to się źle skończy". - Dlatego to jest bardzo błędna decyzja, jednak duża strata - zakończył.