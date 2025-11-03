Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szymon Hołownia znów przesłuchiwany w sprawie słów o "zamachu stanu"

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie jego słów o "zamachu stanu"
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma zostać dziś przesłuchany w charakterze świadka. Dochodzenie dotyczy jego lipcowych słów o tym, że miał otrzymać propozycję przeprowadzenia "zamachu stanu".

Przesłuchanie Szymona Hołowni zaplanowano na poniedziałek, na godzinę 11.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba informował, że poprzednie przesłuchanie marszałka Sejmu, które odbyło się 10 października, zostało przerwane na wniosek Hołowni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni

"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni

Hołownia przesłuchany w sprawie "zamachu stanu"

Hołownia przesłuchany w sprawie "zamachu stanu"

W pierwszym przesłuchaniu marszałka wzięli udział pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mec. Bartosz Lewandowski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oba te urzędy składały w sprawie zawiadomienie. W rozmowie z dziennikarzami Lewandowski przyznał, że zarówno on, jak i prezes TK będą mieli do Hołowni "szereg dodatkowych pytań".

Szymon Hołownia
Szymon Hołownia
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Hołownia o "zamachu stanu"

W lipcu Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany wówczas, kto składał mu te propozycje, marszałek mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Marszałek Sejmu po przesłuchaniu podkreślił, że sformułowania "zamach stanu" używał nie w trybie kodeksowym, tylko publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa, do którego doszłoby, gdyby posłuchał głosów, które wzywały go "tak naprawdę do złamania konstytucji".

Wniosek do prokuratury ws. słów Hołowni skierował mec. Lewandowski. Ostatecznie dołączono go do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia Święczkowskiego. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaKarol NawrockiWybory prezydenckie 2025Trybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Betonowe belki na drodze
Przewróciła się ciężarówka. Ogromne betonowe belki blokowąły ważną trasę
WARSZAWA
Trwają poszukiwania ciał w Strefie Gazy
Ogromny problem z identyfikacją ciał w Strefie Gazy
Świat
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdjęcie ilustracyjne)
Samochód uderzył w bariery i dachował. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
BIZNES
imageTitle
Obraźliwe transparenty w Białymstoku. Sędzia przerwał mecz, teraz się tłumaczy
EUROSPORT
Strzelanina pod Gostyninem
Strzały na leśnej drodze. Zatrzymano pięć osób, ale to jeszcze nie wszyscy
Poznań
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
BIZNES
Jacek Sasin
Sasin: To był polityczny błąd. Nie ulega wątpliwości
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Spurs zaskoczeni. Ponieśli pierwszą porażkę w sezonie
EUROSPORT
imageTitle
Oskarżony o doping Hiszpan przerwał milczenie
EUROSPORT
Giza Egipt shutterstock_2454377775
Holandia zwróci Egiptowi skradziony artefakt sprzed 3,5 tysiąca lat
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Uszkodzony słynny meczet
METEO
44-latek zatrzymany przez policję
W sieci nawoływał do nienawiści. Patostreamer wpadł podczas kontroli drogowej
Trójmiasto
imageTitle
Milan górą w hicie. "Mroczna niedziela dla Dybali"
EUROSPORT
BRITAIN-POLICE-CAMBRIDGESHIRE-0001
Bohater z pociągu. "Działanie wręcz heroiczne"
Świat
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
BIZNES
Uwaga na ulewny deszcz
Żółte alarmy na północy i południu kraju. Uważajmy
METEO
Protesty w Serbii
Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek
Świat
imageTitle
O której godzinie dziś mecz Świątek w WTA Finals?
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: USA nie przekażą Ukrainie Tomahawków, ale...
Świat
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry
WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, wiatr, jesień
Dziś parasole przydadzą się prawie wszędzie
METEO
Robert Telus
Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
Polska
imageTitle
Malinin z rekordową notą, Samojłow w czołowej dziesiątce w Skate Canada
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowy wyczyn Polaka we włoskiej lidze
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Nowa opcja dla Hołowni? "W sam raz miejsce dla niego"
W kuluarach
imageTitle
Tymczasowy trener, stałe problemy. Legia znów traci punkty
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski "powrócił z zamiarem odzyskania instynktu strzeleckiego"
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski. Rok temu kończył sztafetę z ogniem w Paryżu
EUROSPORT
imageTitle
Cisza przed meczami w Serie A. Zmarł legendarny trener
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica