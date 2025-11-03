Szymon Hołownia znów przesłuchiwany w sprawie słów o "zamachu stanu"

Szymon Hołownia zostanie przesłuchany w sprawie jego słów o "zamachu stanu" Źródło: TVN24

Przesłuchanie Szymona Hołowni zaplanowano na poniedziałek, na godzinę 11.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba informował, że poprzednie przesłuchanie marszałka Sejmu, które odbyło się 10 października, zostało przerwane na wniosek Hołowni.

W pierwszym przesłuchaniu marszałka wzięli udział pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mec. Bartosz Lewandowski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oba te urzędy składały w sprawie zawiadomienie. W rozmowie z dziennikarzami Lewandowski przyznał, że zarówno on, jak i prezes TK będą mieli do Hołowni "szereg dodatkowych pytań".

Hołownia o "zamachu stanu"

W lipcu Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany wówczas, kto składał mu te propozycje, marszałek mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Marszałek Sejmu po przesłuchaniu podkreślił, że sformułowania "zamach stanu" używał nie w trybie kodeksowym, tylko publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa, do którego doszłoby, gdyby posłuchał głosów, które wzywały go "tak naprawdę do złamania konstytucji".

Wniosek do prokuratury ws. słów Hołowni skierował mec. Lewandowski. Ostatecznie dołączono go do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia Święczkowskiego. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

