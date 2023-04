Hołownia: zmiana sytuacji w psychiatrii dziecięcej musi być priorytetem

Lider Polski 2050 zaznaczył, że jedną z tych sfer, którą trzeba się zająć jest ochrona zdrowia. - Ochrona zdrowia to temat rzeka. Każdy wie ile czeka się dzisiaj do lekarza na NFZ. Każdy wie, jak jest to źle zorganizowane. Dzisiaj niestety tak jest, że można umrzeć w kolejce do lekarza, a tak nie powinno być – stwierdził.