Hołownia oddaje fotel marszałka. Co dalej?

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia podpisał w czwartek rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, jego następcą ma zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
CZYTAJ WIĘCEJ W TVN24+: Jedna z najszybszych karier. "Telefon może zacząć dzwonić coraz rzadziej"
Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu
Hołownia wyjaśnił w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, jak będzie wyglądać zmiana na fotelu marszałka od strony formalnej. - Rezygnacja, którą podpisałem wejdzie w życie 18 listopada o godzinie 8 rano - przekazał.
Jak wyjaśnił, wyznaczenie konkretnej godziny ma związek z zachowaniem ciągłości władzy w Polsce. - Wiemy, że noce bywają czasem trudne. Dzieją się różne rzeczy (...) musi być w Polsce prezydent, marszałek Sejmu, premier, organy kierujące państwem - powiedział.
Jak kontynuował, po godzinie 8, zgodnie z regulaminem Sejmu, "pełniącym obowiązki marszałka staje się najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu, a więc wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty". - On o godzinie 8.30 zwołuje posiedzenie Prezydium Sejmu, które wyznacza termin zgłaszania kandydatur na stanowisko marszałka Sejmu, który upłynie o godzinie 10.30 (tego samego dnia) - mówił Hołownia.
Jak będzie wyglądał wybór marszałka Sejmu?
W czasie posiedzenia Prezydium Sejmu zbierze się także Konwent Seniorów w celu uzupełnienia porządku dziennego o punkt obejmujący wybór marszałka.
- Od 10.30 do 11 druk (kandydatur) i dostarczenie posłom druków sejmowych. O 11 otwarcie posiedzenia Sejmu. O 11.05 przystąpienie do punktu wybór marszałka Sejmu. Od 11.05 do 11.20 prezentacja kandydatur - wymienił Hołownia.
Dodał, że każdy wnioskodawca będzie miał 15 minut na prezentację swojego kandydata. Następnie Sejm może zdecydować o przeprowadzeniu dyskusji nad kandydaturami.
Głosowanie nad wyborem nowego marszałka Sejmu przewidziano na godzinę 11.45. - Jeżeli marszałek zostanie wybrany, to mamy przerwę do 13. Następnie posiedzenie Prezydium Sejmu, posiedzenie Konwentu (Seniorów), zgłaszanie kandydatów na wicemarszałków. Analogiczna procedura, ale w sprawie wicemarszałków - tłumaczył.
Jeżeli Czarzasty zostanie marszałkiem, to zostaną dwa wakaty na stanowiskach wicemarszałków. Sejm na początku kadencji w 2023 roku uchwalił liczbę wicemarszałków - 6. Jedno miejsce wciąż jest wolne, bo nie obsadziło go do tej pory Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego formalnie będzie możliwy wybór dwóch nowych wicemarszałków. Hołownia już wcześniej deklarował, że nie będzie ubiegał się o to stanowisko.
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP